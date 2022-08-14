بريطانيا.. السجن 9 أشهر لـ"دب" سرق وتنفّس!

في حادثة غريبة، أعلنت شرطة روتشديل في مانشستر الكبرى ببريطانيا، القبض على دمية بشكل دب سرقت وتنفّست!
بالتفاصيل، أوضحت شرطة مانشستر الكبرى عبر تغريدة في تويتر، أنها أثناء مطاردة لص، رأت دباً ضخماً يتنفّس، فاعتقدت أن هناك شيئا غير صحيح.
وأضافت أن التفتيش كشف وجود اللص بداخل الدمية، وبالتالي تم القبض عليه.
تفاعل كبير
وعثرت الشرطة على الفتى البالغ من العمر 18 عاما، بينما كانت تلاحقه بسبب سرقة سيارة في مايو، وعدم دفع ثمن الوقود في اليوم نفسه.
#JAILED | When we saw this large bear breathing during a hunt for a thief we thought something wasn't right... then we found our suspect stuffed inside!— GMP Rochdale (@GMPRochdale) August 10, 2022
Joshua Dodson (18) stole a car while disqualified & filled up for fuel without paying. He's sentenced to nine months in jail. pic.twitter.com/cwAGO7PvIw
وأكدت أن المتهم بات خلف القضبان بعد أن حكم عليه الأسبوع الماضي بسرقة سيارة، والقيادة دون رخصة، والفرار من محطة بنزين دون دفع المقابل، وفق بيانها.
كما أعلنت الحكم عليه بالسجن 9 أشهر، على أمل أن يكون لديه وقت لتحسين سلوكه في السجن.
يذكر أن الواقعة شهدت تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بعدما نشرت الشرطة صوراً منها.
-
زابوريجيا وقلق عالمي.. تحذير من خطر على أوروبا بأكملهالم تتوقف التحذيرات من خطورة الوضع في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، على موسكو التي ألمحت باحتمال حدوث "كارثة نووية"، بل ... العرب والعالم
-
اليونسكو: تضرر 10 آلاف مبنى في صنعاء التاريخية وحملة لإعادة التأهيلاليونسكو: استمرار الحفاظ على المباني الهشة في السنوات الأخيرة تأثر كثيراً جراء الآثار الاجتماعية والاقتصادية للصراع المستمر في اليمن اليمن
-
كوريا الشمالية تنتقد دعم أمين عام الأمم المتحدة لنزع سلاحها النوويبيونغ يانغ تطالب غوتيريش بتوخي الحذر عند النطق "بكلمات خطيرة" في خضم الموقف الحاد للغاية بشأن شبه الجزيرة الكورية العرب والعالم