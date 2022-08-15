حدث في مصر.. نسوا فوطة في بطنها فقتلوها

في حادثة أليمة، توفيت سيدة من محافظة الدقهلية في مصر بسبب خطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة، بعدما نسي الطبيب المعالج "فوطة" داخل بطنها عقب ولادة قيصرية.
وإثر مضاعفات الحادث فارقت السيدة الحياة عقب خطأ طبي.
كما تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المنزلة، يفيد بورود بلاغ من عامل يتهم فيه طبيب نساء وتوليد بالتسبب بموت زوجته نتيجة خطأ طبي.
فانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المنزلة إلى المستشفى المتهم، حيث روى الزوج أنه ذهب بزوجته إلى المركز الطبي الخاص من أجل توليدها، ليخبره الطبيب أنها ستلد قيصرياً.
وأضاف أن الطبيب أجرى لها عملية الولادة القيصرية، وعادت إلى منزلها، لتشعر بعدها بأيام بآلام شديدة بالبطن، فنقلها إلى المستشفى للاطمئنان عليها.
صديد وتدهور بالجهاز المناعي وتسمم بالدم
حينها أثبتت الفحوص وجود "فوطة" داخل بطنها سببت لها صديدا وتدهورا بالجهاز المناعي وتسمما بالدم، لتفارق الحياة بعدها بساعات.
إلى ذلك، حررت الشرطة محضرا بالواقعة وأوقفت الطبيب. كما أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وطلبت انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير حول أسباب الوفاة.
-
دعوى ملفقة ونائب متورط.. تركيا تعتقل محامياً سورياً مع والدتهبعدما اعتقلت السلطات التركية والدة المحامي السوري صلاح الدين دبّاغ لإجبار ابنها المتهم بالمساس بهيبة الدولة على تسليم نفسه، واصلت الشرطة اعتقال السيدة ... سوريا
-
فيديو مؤثر للحظة العثور على سوداني تاه وسط جبال السعوديةفي لحظات حاسمة تفصل ما بين حياة إنسان ووفاته بين الجبال البعيدة، تمكن فريق وسم السعودي للبحث والإنقاذ من العثور على مقيم سوداني وإنقاذه بعد أن كان على ... السعودية
-
"هجوم موجه".. طاعن رشدي تواصل مع الحرس الثوري قبل فعلتهبينما زعمت الخارجية الإيرانية أن اللوم يقع على سلمان رشدي وأنصاره فيما حدث له، بإشارة منها إلى حادث الطعن الذي تعرض له وكاد يودي بحياته الأسبوع ... إيران