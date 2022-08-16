.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعدما لدغتها.. طفلة تعض أفعى سامة وتقتلها بأسنانها!

  • الخط
الصورة التي نشرتها صحيفة The Sun

بعدما لدغتها.. طفلة تعض أفعى سامة وتقتلها بأسنانها!

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في واقعة ولا أغرب، أقدمت طفلة تبلغ عامين، على قتل أفعى سامة بأسنانها انتقاماً منها!

وفي التفاصيل كانت الطفلة تلعب في الحديقة الخلفية لمنزل عائلتها في محافظة بينكل التركية، عندما بدأت بالصراخ بصوت عال بسبب لدغة أفعى.

مغربي قطع رأس والده بسكين مطبخ ثم تجول به في الشوارع بفرنسا  الأخيرة مغربي قطع رأس والده بسكين مطبخ ثم تجول به في الشوارع بفرنسا 

طولها نصف متر

غير أن الجيران وقفوا في ذهول عندما وجدوا الأفعى البالغ طولها نصف متر في فم الطفلة، وفق صحيفة The Sun البريطانية.

وتمكنت الطفلة من قتل الأفعى التي لدغتها في شفتها.

في صحة جيدة

فيما قدم الجيران الإسعافات الأولية للطفلة قبل أن يهرعوا بها إلى المستشفى، حيث تم وضعها تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة، بحسب الصحيفة التي أكدت أنها في صحة جيدة.

وقال والدها محمد إركان إنه كان في العمل عندما تعرضت ابنته للدغة الأفعى.

كما أضاف: "أخبرني الجيران أن الأفعى كانت في يد طفلتي، وكانت تلعب بها حتى لدغتها، ثم عضت ابنتي الأفعى كرد فعل".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟ شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟
اكتشف المزيد