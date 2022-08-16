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محمد صلاح يتبرع بـ  156 ألف دولار لإعادة بناء كنيسة أبو سيفين 

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محمد صلاح

محمد صلاح يتبرع بـ 156 ألف دولار لإعادة بناء كنيسة أبو سيفين

صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية صنفت صلاح في قائمة 2022 الخيرية على أنه ثامن أكثر الأشخاص كرًما في المملكة المتحدة

  لندن- العربية.نت 

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تبرع نجم الكرة المصري الانجليزي، محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، بمبلغ 3 ملايين جنيه مصري، تعادل 156 ألف دولار، مساهمة منه في إعادة بناء كنيسة أبو سيفين، حيث قضى 41 شخصا وأصيب 14 على الأقل بحروق في نيران شبت الأحد الماضي بالكنيسة الواقعة في محافظة الجيزة، على حد ما ذكر موقع Bleacher Report المتخصص في الولايات المتحدة بالأخبار الرياضية كما وجه رسالة نعي في تويتر بعد قليل من الحادث.

الخبر نفسه نشرته أيضا صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، وسلطت عبره الضوء على مبادرة محمد صلاح بعد الحريق، وقالت في ما تلخص "العربية.نت" خبرها، إن مهاجم "ليفربول" الشهير، ليس غريبا على الأعمال الخيرية، في إنجلترا أو بلده مصر.

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وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية صنفت صلاح في قائمة 2022 الخيرية على أنه ثامن أكثر الأشخاص كرًما في المملكة المتحدة، بعد أن قدرت تبرعاته بنحو 2.5 مليون جنيه إسترليني ، أي ما يعادل 6 % من ثروته المقدرة بأكثر من 41 مليونا، أي تقريبا 50 مليون ولار.

أما أبرز تبرعاته في مصر، فكانت حين تبرع في 2019 بمبلغ 3 ملايين دولار للمعهد القومي للسرطان في القاهرة بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء انفجار سيارة مفخخة.

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