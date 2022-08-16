مزاد يبيع سيارة استخدمها أول جيمس بوند وتطرد العدو بكبسة زر

عندما ضغط "جيمس بوند" العميل السري 007 في سلسلة الأفلام الشهيرة، زر القاذف لإطلاق قاتل محتمل في الهواء بفيلم Goldfingerالذي أنتجوه في 1964 كثالث فيلم من السلسلة، حلم كثيرون من المعجبين بامتلاك سيارة مزودة بمثل تلك الأجهزة المتطور، إلا الذي اشترى واحدة منها، وهو الممثل البريطاني، شون كونري، بطل الفيلم الحقيقي.

تلك السيارة، وهي طراز Aston Martin DB5 بريطانية الصنع، اشتراها كونري حتى يتمكن من قيادة واحدة "لا تثقلها الأدوات والأجهزة" وسيتم بيعها في مزاد تنظمه دار Broad Arrow الأميركية يوم الجمعة المقبل بمدينة Monterey في ولاية كاليفورنيا، بسعر قد يصل الى مليون و800 ألف دولار.

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وكانت عائلة الممثل الراحل في 2020 بعمر 90 عاما، قررت بيع السيارة التي تم صنعها في 1964 ثم أصبحت من مجموعته الشخصية، لجمع الأموال لصندوق يحمل اسمه، وينشط بالعمل الخيري في اسكتلندا، مسقط رأسه، كما في جزر "باهاما" بالبحر الكاريبي، حيث أمضى آخر سنوات حياته، وفقا لما ذكر ابنه جيسون كونري، البالغ 59 عاما، عن السيارة التي اشتراها والده، وهي خماسية السرعات، وأراد قيادتها بدون الأدوات والأجهزة المرهقة المرفقة بها.

وقال الابن أيضا، إن والده اعتاد الحديث عن امتلاكDB5 خاصة به "لأنه أحبها. وأنا أعتقد أنها مثلت شيئا في حياته كان فريدا واستحوذ عليه بلحظة ما من الزمن، فقد أخبرني أن قيادة سيارات الأفلام، محملة بالأدوات، خصوصا المدافع الرشاشة في المقدمة، جعلت المقدمة ثقيلة جدا، إلى درجة أن الدوران ببطء كان عملية شاقة، لذلك كانت القيادة من دون تلك الأدوات متعة" وفق تعبيره.

وفي الفيلم تحتوي السيارة على موزع مسامير حقيقي ورشاش بقع زيت تتزحلق بها سيارة تطاردها، عبر توزيع المسامير والزيت من خلفها، إضافة إلى "شاشة دخان" حقيقية تبثه لإخفاء حركة أو موقع السيارة، فضلاً عن شاشة "مضادة للرصاص" تظهر خلف النافذة الخلفية للسيارة، إلى جانب أشهر ما فيها، وهو قاذف الشخص الجالس على المقعد المجاور للسائق، بحسب ما نرى في الفيديو المعروض، وهو لقطة من الفيلم نرى فيها جيمس بوند يقذف من كان الى جنبه ويهدد بقتله.

ويعتقد من لهم اطلاع على امتلاك كونري للسيارة، أنه اشتراها من بائع متخصص بعد البحث عنها لبعض الوقت، لأن شركة "أستون مارتن" أنتجت منها حوالي 1.100 سيارة من طرازات مختلفة، أهمها تلك التي بألوان Bond التقليدية، أي المقاعد الداخلية مغطاة بجلد أحمر، والرمادي الرصاصي هو لون الهيكل المصنوع من الألمنيوم.