استمع إلى الرصاص الذي قتل لبنانيتين في عتمة الليل بأستراليا 

لا يزال ما حدث للبنانيتين في العاشرة مساء السبت الماضي من قتل بالرصاص في جنوب غرب مدينة سيدني، حديث الأستراليين ووسائلهم الإعلامية للآن، وفقا لما يتضح مما يتردد عن استهداف مطلق النار سيارتهما، لقتل لاميتا فضل الله، البالغة 48 عاما بالذات، إلا أن الرصاص قتل أيضا من كانت معها، وهي اللبنانية إيمي الحازوري الأصغر سنا منها بتسع سنوات.

وفي فيديو لما حدث، يمكن سماع 12 طلقة تلعلع في عتمة الليل، وتقتل الاثنتين قرب منزل لاميتا فضل الله، وهو فيديو وجدته "العربية.نت" في يوتيوب وتعرضه أدناه، وفيه المزيد من التفاصيل عن المقتلة التي نجت منها فتاة عمرها 16 وشاب عمره 20 كان معها أيضا في السيارة التي تعرضت لإطلاق النار.

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أما الدافع المعروف حتى الآن، فهو "صلة فضل الله السابقة بشخصيات مرتبطة بعصابات إجرامية" على حد ما يعتقد قائد شرطة ولاية New South Wales لمكافحة الجرائم، والذي وصف عملية القتل "بمخطط لها بشكل مسبق" استنادا إلى ما توصل إليه التحقيق الأولي، والمستمر لمعرفة الذيول والملابسات.