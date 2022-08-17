اشترت منزلاً فكسبت بـ 84 بيتا!

باتت صاحبة منزل بولاية نيفادا الأميركية "المالك القانوني" لحي كامل مؤلف من 84 منزلاً بعد خطأ مطبعي، جعلها "تظفر" بممتلكات تقدر بـ50 مليون دولار.

وأوردت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن صاحبة المنزل من ولاية نيفادا، أنفقت 594481 دولارا على ما اعتقدت أنه مجرد عقار واحد يقع في سباركس، شمال شرق رينو.

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وأردفت أنه عندما قدمت أوراقها في مقاطعة واشو، ظهر خطأ يؤكد امتلاكها 84 عقارا إضافيا ومساحتين مشتركتين تقدر قيمتها (العقارات والمساحتان) بحوالي 50 مليون دولار.

وأوضح كوري بيرك، نائب كبير المقيمين في مقاطعة واشو، أنه كان خطأ مطبعيا ارتكبته شركة Westminster Title، وهي شركة تقع في لاس فيغاس.

وتابع بيرك شارحا أن Westminster Title نسخت ولصقت وصفا قانونيا من تحويل آخر لـ Toll Brothers عند إعداد سند مشتري المنزل للتسجيل.

وأضاف قائلا: "نظرا لأنه كان من الواضح جدا حدوث خطأ، فقد تواصل قسم خدمات التقييم لدينا مع Westminster Title على الفور حتى يتمكنوا من البدء في العمل على تصحيح سلسلة الملكية الخاصة بـ 86 عقارا تم نقلها عن طريق الخطأ".

وبإمكان صاحبة المنزل رفض النقل ورفض إعادة المنازل، ومع ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أنها أوقفت العملية ويقول الخبراء إنها ستخسر بالتأكيد إذا اختارت الذهاب إلى المحكمة.