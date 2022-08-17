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بتر ساق طفل في فلوريدا.. بعد نجاته من هجوم سمكة قرش

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Jameson Jr's 'fearless faith in God carried him through' the traumatizing incident, his uncle further wrote on social media. The 10-year-old had a tourniquet wrapped around his leg to stop the bleeding before he was rushed to a hospital in Miami via helicopter
الطفل جيمسون ريدر جونيور الذي تعرض للهجوم

بتر ساق طفل في فلوريدا.. بعد نجاته من هجوم سمكة قرش

جيمسون البالغ من العمر 10 سنوات كان يغوص في الشعاب المرجانية عندما هاجمته سمكة من نوع "قرش الثور" يزيد حجمها عن 2.4 متر

واشنطن – فرانس برس

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تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات إلى هجوم من سمكة قرش في مياه أرخبيل كيز في فلوريدا، ما تسبب في بتر جزء من ساقه، على ما أعلنت عائلته.

وأشارت "لجنة حفظ الأسماك والحياة البرية" في فلوريدا إلى أن جيمسون ريدر جونيور تعرض للهجوم بعد ظهر السبت في شعاب لو كي المرجانية.

وقال عمّه جوشوا ريدر في منشور عبر "فيسبوك"، إن جيمسون الذي كان في رحلة على متن أحد القوارب برفقة عائلته، تعرّض عندما كان يغوص في الشعاب المرجانية إلى "هجوم" في ساقه من على ما يبدو أنها "سمكة قرش الثور" يزيد حجمها عن 2.4 متر.

سمكة قرش الثور (أرشيفية)
سمكة قرش الثور (أرشيفية)

وأضاف أن الطفل تمكن "بأعجوبة" من التشبث بعصا كانت عائمة فوق سطح المياه ثم أنقذه أفراد أسرته بعدما ثبتوا لفافة على ساقه.

ونُقل الطفل إلى أحد مستشفيات ميامي لتلقي العلاج واضطُر الطاقم الطبي إلى بتر ساقه من أسفل ركبته إلى القدم.

وكتب عمه عبر فيسبوك إن "جيمسون خرج حالياً من غرفة العمليات ويستريح".

جيمسون مع عمه في المستشفى
جيمسون مع عمه في المستشفى

وجمعت حملة تبرعات أطلقتها عائلته عبر الإنترنت أكثر من 50 ألف دولار بحلول ظهر الثلاثاء.

وتثير هجمات أسماك القرش التي تحصل بصورة غير اعتيادية قبالة سواحل ولاية نيويورك المخاوف في الولايات المتحدة هذا الصيف، إلا أن خطر التعرض لعضة من هذه الحيوانات لا يزال محدوداً.

جيمسون مع عائلته قبل الحادثة
  • جيمسون مع عائلته قبل الحادثة
  • عائلة جيمسون عند تبلغها خبر بتر ساقه
  • جيمسون في رحلة بحيرة سابقة
3 صور
جيمسون مع عائلته قبل الحادثة
جيمسون مع عائلته قبل الحادثة
عائلة جيمسون عند تبلغها خبر بتر ساقه
عائلة جيمسون عند تبلغها خبر بتر ساقه
جيمسون في رحلة بحيرة سابقة
جيمسون في رحلة بحيرة سابقة
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وبينما تختلف وتيرة هذه الهجمات بشكل كبير بين الأعوام في الولايات المتحدة، يُسجل في أنحاء العالم نحو 75 هجوماً سنوياً يُقتل بنتيجتها حوالي 5 أشخاص.

وتعاني أسماك القرش التي تهاجم راكبي الأمواج أو السباحين، ضعفاً في البصر لدرجة أن علماء خلصوا إلى أنها تخطئ على الأرجح بينهم وبين فرائسها المعتادة.

وتُسجل غالبية الحوادث في الولايات المتحدة على ساحل المحيط الأطلسي لفلوريدا.

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