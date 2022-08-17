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ما هي الدول الناجية من حرب نووية مفترضة؟

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حرب نووية 2
تعبيرية

ما هي الدول الناجية من حرب نووية مفترضة؟

خبراء يحددون دولتين وربما ثالثة قد تنجو من الحرب النووية المفترضة بين روسيا وأميركا

دبي - قناة العربية

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هل فكرت يوما.. إذا قامت حرب نووية بين أميركا وروسيا من سينجو؟

فقد حدد خبراء في "جامعة روتجرز" في ولاية نيوجيرسي الأميركية الدول الناجية من حرب نووية مفترضة بين روسيا وأميركا.

وقد توصل العلماء إلى أن الأرجنتين وأستراليا ستنجوان في حال نشوب حرب نووية، ولكنهما ستتحملان عواقب وخيمة. وربما تنجو نيوزلندا أيضا، بحسب الخبراء.

تعبيرية
تعبيرية

لكن لماذا هذه الدول على الأخص؟

بحسب الخبراء، فإن القنابل الذرية ستؤدي إلى عواصف نارية وتلوث الغلاف الجوي وتغير المناخ.

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هكذا اتفقت موسكو وواشنطن على منع اندلاع حرب نووية بينهما  الأخيرة هكذا اتفقت موسكو وواشنطن على منع اندلاع حرب نووية بينهما 

وسيكون هناك انخفاض استهلاك الحبوب بنسبة 90%.

الأرجنتين وأستراليا ستكونان قادرتين على الحفاظ على المدخول الغذائي الأمثل، إلا أن هناك مخاوف من تدفق اللاجئين من آسيا لأستراليا والأرجنتين بسبب نقص الغذاء.

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