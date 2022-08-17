ما هي الدول الناجية من حرب نووية مفترضة؟
خبراء يحددون دولتين وربما ثالثة قد تنجو من الحرب النووية المفترضة بين روسيا وأميركا
هل فكرت يوما.. إذا قامت حرب نووية بين أميركا وروسيا من سينجو؟
فقد حدد خبراء في "جامعة روتجرز" في ولاية نيوجيرسي الأميركية الدول الناجية من حرب نووية مفترضة بين روسيا وأميركا.
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وقد توصل العلماء إلى أن الأرجنتين وأستراليا ستنجوان في حال نشوب حرب نووية، ولكنهما ستتحملان عواقب وخيمة. وربما تنجو نيوزلندا أيضا، بحسب الخبراء.
لكن لماذا هذه الدول على الأخص؟
بحسب الخبراء، فإن القنابل الذرية ستؤدي إلى عواصف نارية وتلوث الغلاف الجوي وتغير المناخ.
وسيكون هناك انخفاض استهلاك الحبوب بنسبة 90%.
الأرجنتين وأستراليا ستكونان قادرتين على الحفاظ على المدخول الغذائي الأمثل، إلا أن هناك مخاوف من تدفق اللاجئين من آسيا لأستراليا والأرجنتين بسبب نقص الغذاء.
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