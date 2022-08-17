نوع من الخدع البصرية.. سيبهرك!

انتشرت وتعددت الأوهام البصرية، وزاد تداولها بشكل كبير خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أنواع الخدع البصرية المبهرة، هي تلك التي تخدع العينين بالفعل، أي أنك ترى شيئل وهي في الحقيقة شيئا آخر.

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وقد عرض موقع "كرييتيف بلوك" Creative Bloq عددا من هذه الأوهام البصرية المبهرة، اخترنا منها ما ستراه وسيبهرك الآن:

*الصورة المتحركة

تم إنشاء هذا الوهم البصري المتحرك من قبل الفنان أكيوشي كيتاوكا. وهنا هو يستخدم ما يعرف بـ"ظاهرة الحركة الشاذة" لجعلها تبدو وكأنها تتحرك بينما في الواقع الصورة ثابتة تمامًا. فدماغنا يخدعنا في التفكير في أن الصورة تتحرك بسبب كيفية اصطدام الصورة بشبكية العين في مكان معين.

*الدوامة البصرية

وهو أيضا أحد أنواع الوهم البصري المحير للعقل. فالأشكل الموجودة في الصورة تبدو وكأنها تتحرك لكنها في الواقع صور ثابتة. وهذه أمثلة لما يُعرف بـ"الأوهام البصرية الفسيولوجية"، وهي ناتجة عن التحفيز المفرط لحواس الدماغ نتيجة لرؤية العين الكثير من الألوان أو الضوء أو الحركة أو الأبعاد، بحيث لا يمكن معالجتها.

*صورة العجائب

وبالمثل، فإذا نظرت إلى هذه الصورة، فستشعر أنها متحركة بسبب الشكل والنمط، فيبدو في هذا الوهم البصري وكأن الكرة تدور بشكل مستمر، لكن في الحقيقة هي ثابته، والخدعة تكمن في نمط الخطوط والألوان، بحسب ما ورد في موقه "باريد" Parade.

*الأقراص الدائرة

أما هذا الوهم البصري، الذي ظهر في كتاب Eye Benders لكليف جيفورد، فإنك بمجرد النظر إليه، تتخيل أن الصورة ربما تكون صورة متحركة من نوع GIF، ولكنها في الحقيقة صورة ثابتة، على الرغم من أن العجلات أو الأقراص تبدو وكأنها تدور أمام عينيك. يحدث هذا بسبب الطريقة التي تعالج بها عيناك الصورة، وتقوم بمسحها ضوئيًا بشكل متكرر أثناء التركيز التلقائي والضبط. لكن حاول التركيز على عجلة واحدة فقط، فستكتشف الخدعة.