رئيسة وزراء فنلندا تظهر في فيديو وهي ترقص بخلاعة وتثير

ظهرت رئيسة وزراء فنلندا في فيديو وهي ترقص بخلاعة في حفلة خاصة، ولّدت على إثرها أزمة بطعم الفضيحة.

إلا أن Sanna Marin البالغة 36 عاما، دافعت عن نفسها وقالت إن لديها عائلة ووظيفة، وتقضي أوقات الفراغ مع الأصدقاء كشخص عادي حياته مثل الكثيرين في عمري" وفق تعبيرها.

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وقالت أيضا، إنها أرادت الظهور في الفيديو كإنسان عادي، وإنها لم تكن تتعاطى المخدرات في الحفلة "ولم أحتس شيئا من الكحول، بل رقصتُ وغنيتُ واستمتعت بوقتي، وفعلت ما هو قانوني تماما. كما أني لم أر الآخرين من حولي يتعاطون المخدرات أيضا" في رد منها على تكهنات وشائعات بأنها ربما كانت ثملة في الحفل أو تناولت مخدرا ما.

واتضح من اطلاع الفنلنديين على الفيديو، وبثهم له في مواقع التواصل، أن شخصيات عامة كانت مع سانا مارين في الحفل الذي شارك فيه أشخاص عاديون أيضا، بحسب ما ألمت به "العربية.نت" من ترجمة لما ذكرته صحيفة Iltalehti المحلية، منهم فنانة معروفة باسم ألما وشقيقتها آنا، كما ومصور شهير، إضافة إلى مذيعة الراديو كارولينا تومينين، والمصممة فيسا سيلفر والنائب إلماري نورمينين (ممن بعضهم مثير للجدل).

ولم تتمكن الصحيفة، من معرفة متى وأين تم تصوير الحفل، لكنها قالت إنه جرى في شقة خاصة. كما لم تتمكن من التواصل مساء أمس الأربعاء مع رئيسة أو أحد من موظفيها للتعليق.