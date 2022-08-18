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رفات طفلين.. باعوا حقائب في مزاد فوجدوا كارثة عند فتحها

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محققو الشرطة النيوزيلندية يعملون في مكان الحادث في أوكلاند في 11 أغسطس

رفات طفلين.. باعوا حقائب في مزاد فوجدوا كارثة عند فتحها

دبي - العربية.نت

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في حادثة مروّعة، عثر على رفات بشرية تعود لطفلين، في حقائب تم شراؤها كجزء من مزاد لبضائع متروكة في وحدة تخزين جنوبي مدينة أوكلاند، في نيوزيلندا.

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في التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء النيوزيلندية، بأن المحقق توفيلاو فامانويا فايلوا، أكد أن الجثتين اللتين عثر عليهما داخل حقائب في عقار بمانوريوا في 11 أغسطس الجاري، تعود لطفلين في سن المدرسة الابتدائية.

توفيا منذ سنوات عديدة

وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الطفلين قد يكونان توفيا منذ سنوات عديدة، قبل أن يتم العثور على جثتيهما، مبيناً أن الشرطة ما زالت في المراحل الأولى من التحقيق.

وتابع أن خطوط التحقيق إيجابية فيما يتعلق باستئجار وحدة التخزين.

الشرطة تتعهد بكشف الملابسات

كما كشف عن أن أعمار الطفلين تتراوح بين 5 و10 سنوات، مشددا على أن الشرطة تعمل على تحديد متى وأين توفيا.

وقال: "ما يمكنني قوله هو أننا نحقق تقدما جيدا للغاية في دراسة الحمض النووي"، وفق قوله.

يشار إلى أن الشرطة كانت أكدت أنها تبذل قصارى جهدها لاختتام التحقيق ومعرفة ما حدث لهؤلاء الأطفال الصغار، وسط تأكيد السلطات على أن التحقيقات جارية على قدم وساق.

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