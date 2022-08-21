أمامك 5 ثوانٍ فقط لإيجاد الخطأ في الصورة

دعابة الدماغ، أو الخدعة البصرية، هذه مخصصة لأولئك الذين يستمتعون بحل الألغاز.

وفي العادة، يتم حل ألعاب الدماغ بالتفكير الإبداعي، حيث تحتاج إلى استخدام عقل مبدع وتحليل المشكلة بطريقة مختلفة قليلاً. ودعابة اليوم اخترناها نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، حيث يتعين عليك العثور على الخطأ بهذه الأرقام.

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ويمكن للعقل النشط حل هذا اللغز في غضون 5 ثوان. وكل ما عليك هو النظر بدقة للأرقام لتتبين أين يقع الخطأ. فانظر بعناية قبل الإجابة عن السؤال لأن الإجابة بسيطة للغاية.

فهل لاحظت أي شيء خاطئ في الأرقام المسلسلة؟

الجواب على هذه الخدعة البصرية هي الرقم "8"، فهو مكتوب بطريقة مقلوبة.

والآن أخبرنا كم استغرقت من الوقت لتتبين الإجابة الصحيحة؟

يجب أن تعلم عزيزي القارئ أن الإجابة عن مثل هذه الألغاز أو الخدع لا تتطلب بالضرورة مهارات في الرياضيات أو التفكير الجانبي، ولكن هي مجرد اختبارات بسيطة لمهارات الملاحظة لديك. ومن المؤكد أنه سيكون شعورًا رائعًا عندما تكتشف الإجابة في بضع ثوانٍ.