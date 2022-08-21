بتال القوس "في السيارة".. قريباً مع النجوم والمشاهير
برنامج حصري تطلقه "العربية" على منصات التواصل الاجتماعي.. وتجربة إعلامية هي الأولى لبتال القوس خارج الاستوديوهات التلفزيونية وعالم الرياضة
تطلق شبكة "العربية" الأحد 28 أغسطس 2022، برنامجها الجديد "في السيارة"، مع الإعلامي بتال القوس، والذي سيستضيف من خلاله نجوماً ومشاهير ومؤثرين من جميع أنحاء الوطن العربي والعالم، لخوض حوارٍ شيّق وجريء، في تجربة إعلامية هي الأولى لبتال القوس خارج الاستوديوهات التلفزيونية وعالم الرياضة.
كما أن هذه التجربة الأولى لنجم عالم الصحافة الرياضية في تقديم برنامج رقمي يُعرض حصراً على منصات التواصل الاجتماعي، من داخل سيارة مختلفة في كل حلقة، حيث يجري حوارات مع الضيوف، مصطحبا إياهم خارج عباءة النجومية إلى عالم "السوشيال ميديا" في جولة ترفيهية وحوارية.
ويسلط البرنامج الضوء أيضاً على السيارات المستخدمة في حلقاته، حيث سيكون لمتابعي أخبار المحركات فرصة للتعرف على مختلف سيارات البرنامج. وبإمكانهم متابعة حلقات البرنامج بالإضافة إلى جديد عالم المحركات على مختلف المنصات "في السيارة" بمواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام، ويوتيوب، وتيكتوك (@filsayara). وعلى جميع منصات شبكة "العربية" الرقمية.
ويأتي إطلاق "في السيارة" ضمن استراتيجية شبكة "العربية" الرقمية للوصول إلى شريحة أكبر من مستخدمي الشبكات الاجتماعية والمنصات الرقمية المختلفة، والتوسع في البرامج المرئية الرقمية على مختلف المنصات.
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