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هل يمكنك تحديد الرقم المخفي في هذه الصورة؟

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انظر وحدّق في منتصف الصورة

هل يمكنك تحديد الرقم المخفي في هذه الصورة؟

يحتوي هذا الوهم البصري الخادع على رقم في المنتصف.. فهل تتمكن من رؤيته؟

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تنتشر الألغاز والخدع البصرية بشكل كبير، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحتاج إلى عقل يقظ وقوة ملاحظة لفك عموضها.

وخدعة اليوم، اخترناها نقلا عن "نيويورك بوست" New York Post، حيث يحتوي هذا الوهم البصري الخادع على رقم في المنتصف، فهل تتمكن من رؤيته عزيزي القارئ؟

الصورة الثلاثية تمت مشاركتها بواسطة TikTokSeeThatMagic، وقد انقسم المتابعون حول ما يرونه في الصورة.

والآن جاء دورك عزيز القارئ.. انظر بدقة وحدّق في منتصف الصورة وحدد الرقم الذي تراه.

ما الرقم المخفي في الصورة؟
ما الرقم المخفي في الصورة؟

أحد المستخدمين قال إنه رأى الرقم "350". فيما قال آخر إنه رأى "5" ، بينما قال العديد من المستخدمين الآخرين إنهم لم يروا أي شيء.

وعلى ذمة الصحيفة الأميركية، فإن الرقم السحري الذي يجب أن تراه مخفيًا بقلب الصورة هو "0" (صفر)، لكنه مخفي في الصورة بسبب ظاهرة بصرية تسمى "أوتوستريوغرام" autostereogram، وهي الصورة التي تخدع أعيننا وأدمغتنا لخلق وهم ثلاثي الأبعاد من صورة ثنائية الأبعاد.

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