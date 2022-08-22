رئيسة وزراء فنلندا خرجت سلبية من فحص مخدرات بعد تسريب فيديو راقص   

جاءت نتائج فحص لكشف المخدرات خضعت له رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، سلبية، رغبة منها في "تبديد الشكوك"، حسبما أعلنت أوساطها، الاثنين، بعد أن أثار مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص، موجة انتقادات.

وصرحت المستشارة الخاصة لرئيسة الوزراء بأنه تم اختبار بول مارين للكشف عن وجود مخدرات مثل الكوكايين والأمفيتامين والقنب والمواد الأفيونية.

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وقال مكتب مارين في بيان إن "فحص المخدرات الذي أجرته رئيسة الوزراء سانا مارين بتاريخ 19 آب/أغسطس 2022 لم يكشف عن وجود مخدرات" مضيفا أن طبيبا وقع على هذه النتائج.

وأضاف البيان: "كان الفحص كاملاً. لم نختر طريقة إجراء الفحص".

وأثار مقطع فيديو تم تسريبه الأسبوع الماضي يظهر سانا مارين (36 عامًا) وهي ترقص وتحتفل مع مجموعة من الأصدقاء والمشاهير، جدلاً حول العالم.

وفسر البعض التعليقات التي وردت في الفيديو على أنها تشير إلى المخدرات، ما أثار نقاشا محموما على مواقع التواصل الاجتماعي، ونفتها بشدة رئيسة الوزراء.

وقالت سانا مارين للصحافيين، الجمعة: "لتبديد أي شك أجريت الاثنين فحصا للكشف عن مخدرات".

وكانت رئيسة الوزراء قالت في وقت سابق إنها "أمضت أمسية مع أصدقاء"، وإن مقاطع الفيديو "صُورت في أماكن خاصة".

واقرت بأنها تناولت الكحول. وبعد نفيها تعاطي المخدرات، أكدت أن أحدا من الحاضرين لم يتناول المخدرات.

وقالت: "لم أتعاط المخدرات قط في حياتي ولا حتى خلال فترة المراهقة".

وكانت سانا مارين التي عينت في 2019 رئيسة للوزراء، تعرضت لانتقادات بعد اقامة حفلات في مقرها الرسمي.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2021، تعرضت لانتقادات شديدة لرقصها حتى ساعات الفجر الأولى بعد أن خالطت مصابا بوباء كوفيد الناجم عن فيروس كورونا.

وأظهر استطلاع للرأي اجري بطلب من قناة MTV3 الفنلندية في حينها أن ثلثي المستطلعين اعتبروا ان ما فعلته كان "خطأ فادحًا".