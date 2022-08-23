فيديو لا يصدق.. ثري عربي هشّموا سيارته الفاخرة لانتشال ساعته

في وضح النهار وبين المارّة، التقطت كاميرات مراقبة محاولة سرقة لا تصدّق وسط لندن.

فقد هاجم لصّان سائحاً عربياً كان يقود سيارة "بوغاتي" فاخرة، وسط العاصمة البريطانية لسرقة ساعته من نوع "رولكس".

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ووفق المعلومات، تتبع اللصان أثر الشاب أثناء إقامته بأحد فنادق العاصمة البريطانية، وحين استقل سيارته تتبّعاه على دراجتين ناريتين.

#UK 🇬🇧



Two thieves on mopeds wielding hammers attempt to rob a Bugatti Chiron in broad daylight in Mayfair, London.



Under @SadiqKhan, London is looking more like Brazil every day. pic.twitter.com/TOVgIRjEzR — The Composite Guy (@TheCompositeGuy) August 21, 2022

بمطرقة.. ووسط المارة

وما إن توقّف عند إشارة مرور، حتى بدأ أحد اللصوص بتحطيم النافذة بمطرقة، في محاولة لسرقة الساعة التي كان يرتديها الشاب، ويصل سعرها لـ110 آلاف جنيه إسترليني.

إلا أن محاولتهما باءت بالفشل، حيث استطاع الشاب الهرب مودياً سيارته باتجاه آخر، وفقا لما ذكر تقرير لصحيفة "ديلي ميل".

إلى ذلك، التقطت كاميرات المراقبة صوراً لمحاولة السرقة هذه التي بدأت في وضح النهار وبين المارة، وانتشرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار بالهشيم.