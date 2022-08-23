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فيديو لا يصدق.. ثري عربي هشّموا سيارته الفاخرة لانتشال ساعته

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لص لندن
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فيديو لا يصدق.. ثري عربي هشّموا سيارته الفاخرة لانتشال ساعته

دبي - العربية.نت

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في وضح النهار وبين المارّة، التقطت كاميرات مراقبة محاولة سرقة لا تصدّق وسط لندن.

فقد هاجم لصّان سائحاً عربياً كان يقود سيارة "بوغاتي" فاخرة، وسط العاصمة البريطانية لسرقة ساعته من نوع "رولكس".

ووفق المعلومات، تتبع اللصان أثر الشاب أثناء إقامته بأحد فنادق العاصمة البريطانية، وحين استقل سيارته تتبّعاه على دراجتين ناريتين.

بمطرقة.. ووسط المارة

وما إن توقّف عند إشارة مرور، حتى بدأ أحد اللصوص بتحطيم النافذة بمطرقة، في محاولة لسرقة الساعة التي كان يرتديها الشاب، ويصل سعرها لـ110 آلاف جنيه إسترليني.

إلا أن محاولتهما باءت بالفشل، حيث استطاع الشاب الهرب مودياً سيارته باتجاه آخر، وفقا لما ذكر تقرير لصحيفة "ديلي ميل".

إلى ذلك، التقطت كاميرات المراقبة صوراً لمحاولة السرقة هذه التي بدأت في وضح النهار وبين المارة، وانتشرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار بالهشيم.

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