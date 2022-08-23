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غضب يفتك بشاكيرا.. بيكيه مع حبيبته بوضع حميم لأول مرة

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بيكيه وحبيبته
بيكيه وحبيبته

غضب يفتك بشاكيرا.. بيكيه مع حبيبته بوضع حميم لأول مرة

دبي - العربية.نت

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يبدو أن نار الغضب والغيرة اشتعلت في قلب المغنية الكولومبية الشهيرة، شاكيرا، بعد أن شاهدت ولأول مرة بأم العين شريكها السابق ووالد طفليها، مع صديقته الجديدة، كلارا شيا مارتي، البالغة من العمر 23 عاماً.

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فقد ضجت مواقع التواصل ووسائل الإعلام الأجنبية لاسيما الإسبانية، بصور وفيديو تظهر لاعب كرة القدم الشهير جيرار بيكيه (35 عاماً) وهو يقبل "حبه الجديد"، طالبة العلاقات العامة، التي قيل إنها كانت السبب وراء انفصال الحبيبين السابقين، خلال مهرجان Summerfest Cerdanya في كتالونيا.

بيكيه وحبيبته
بيكيه وحبيبته

تعمل في شركته

وأظهرت المشاهد التي نشرها برنامج Socialité الذي يبث على قناة Telecinco الإسبانية، الفتاة العشرينية (23 عاماً) بين ذراعي لاعب نادي برشلونة، بعد ما يقارب الثلاثة أشهر من انفصاله عن صاحبة "واكا واكا"، البالغة من العمر 45 عاماً، خلال حفل موسيقي السبت الماضي.

في حين أفاد مصدر مطلع على علاقة الثنائي الجديد، أنهما كانا يتقابلان منذ أشهر، لاسيما أن كلارا تعمل في قسم العلاقات العامة وتنظيم المناسبات في شركة "كوزموس" التي يملكها بيكيه.

شاكيرا وبيكيه (أرشيفية- رويترز )
شاكيرا وبيكيه (أرشيفية- رويترز )

كما أضاف أنهما حاولا الحفاظ على سرية علاقتهما بعيداً عن أنظار الصحافة والاعلام، إلا أن المقربين من اللاعب الشهير كانوا على علم بها منذ فترة، بحسب ما نقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

كلارا شيا مارتي صديقة بيكيه
  • كلارا شيا مارتي صديقة بيكيه
2 صور
كلارا شيا مارتي صديقة بيكيه
كلارا شيا مارتي صديقة بيكيه

إلى ذلك أكد المصدر أن أصدقاء بيكيه ساعدوه في التكتم على تلك العلاقة، بل أخفوا حسابات كلارا ومسحوها من وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتمكن الناس من العثور على صورها، ما يؤكد جدية العلاقة بين لاعب برشلونة والشابة التي تصغره بـ 12 عاماً.

شاكيرا وبيكيه مع طفليهما (من حساب اللاعب الإسباني على إنستغرام)
شاكيرا وبيكيه مع طفليهما (من حساب اللاعب الإسباني على إنستغرام)

يشار إلى أن شاكيرا وجيرارد كانا أعلنا في يونيو الماضي (2022) نهاية علاقتهما التي استمرت 11 عامًا، مثمرة عن طفلين، ميلان البالغ من العمر 9 سنوات، وساشا (7 سنوات).

إلا أن العديد من المقربين منهما أكدا أن الخلافات بدأت قبل أشهر من إعلان الانفصال، لأسباب عدة لم يعلن عنها في حينه.

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