هيئة محلفين في نيو مكسيكو توجه اتهامات إلى لاجئ أفغاني بقتل 3 مسلمين

وجهت هيئة محلفين في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، الاثنين، 3 تهم بالقتل وأربع تهم بالتلاعب بالأدلة إلى المشتبه به الرئيسي في قتل 4 رجال مسلمين في ألباكركي.

واتهمت هيئة المحلفين في مقاطعة برناليلو اللاجئ الأفغاني محمد سيد بقتل نعيم حسين (25 عاما) وأفتاب حسين (41 عاما) ومحمد أفضل حسين (27 عاما).

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وقالت الشرطة إن سيد هو المشتبه به الرئيسي في مقتل رابع يدعى محمد أحمدي في نوفمبر 2022.

وأفاد مكتب المدعي العام بمقاطعة برناليلو راؤول توريز أنه يعمل مع الشرطة للتحقيق في تورط سيد المحتمل في جريمة قتل أحمدي.



وذكرت جماعات حقوقية إن الدافع وراء جرائم القتل طائفي، لأن 3 من الضحايا من الشيعية في حين أن سيد من السنة.



ومع ذلك، شهد أشخاص يعرفون الضحايا وسيد إن عمليات القتل مرتبطة في المقام الأول بنزاعات شخصية أو برغبة في الانتقام.