أول صور واضحة التفاصيل والملامح لصديقة جيرارد بيكيه الجديدة  

ظهرت أول صور واضحة الملامح والتفاصيل لصديقة اللاعب جيرارد بيكيه، نجم نادي "برشلونة" ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، مع مزيد من المعلومات بشأنها، منها العثور في Instagram على حساب باسم Clara Chia يبدو أنه مرخص من صديقته "كلارا شيا مارتي" ويتابعها فيه أكثر من 54 ألفا.

إلا أن استخراج أكثر من 3 صور من الحساب، صعب جدا بالنسبة للبعض، لأن الصديقة البالغة 23 عاما، هاوية على حد ما استنتجته "العربية.نت" لنشر صور ساخنة عن جسدها المكشوف معظمه عاريا في الصور، إلى درجة أن صحيفة MARCA الكروية الإسبانية الشهيرة، اختارت الأخف خداشاً منها لتنشرها، إلا أنها تنهي الغموض بشأن ملامحها التي لم تظهر في صور لها تم التقاطها من مسافة بعيدة.

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الصديقة الجديدة هي من مواليد مدينة برشلونة، وتعمل حاليا في مكتب بيكيه بمقر شركة Kosmos للإنتاج التي يديرها، بينما تواصل هي مسيرتها المهنية في العلاقات العامة وتتخصص في تنظيم الفعاليات، بحسب ما يذكر مقربون من اللاعب يعرفونها بالفعل.

"ذات الشعر الأشقر"

وكل شيء بدأ بين "ذات الشعر الأشقر" وبيكيه، حين سافرت قبل أشهر مع عدد من موظفي الشركة إلى دبي، في رحلة عمل، ويبدو أن بيكيه "الذي كان يميل سرا إليها شعر بغيابها عن مكتبه"، لذلك انقلبت الأمور سريعا حين عادت، فبدأ يخرج معها إلى الأماكن العامة بدءا من أول يوليو الماضي، وهو التاريخ الذي علمت فيه شاكيرا بتغيّر الحال إلى آخر انفصالي.

بعدها بدأت تتسرب معلومات بأن بيكيه يخرج مع صديق يعمل في مكتبه، يبدأ اسمه بحرف C وعمره 23 عاما، فتوالدت الظنون باللاعب الشهير لفترة، إلى أن ظهرت الحقيقة للوجود.