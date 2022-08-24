بعد ساعات من إقراره بالذنب.. فيديو لزوج بيلوسي مخموراً

بعد ساعات فقط من إقراره بالذنب بسبب القيادة وهو مخمور، نشرت السلطات مقطع فيديو لزوج رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، وهو يتكلم بعد الحادث في 28 مايو.

وأظهرت اللقطات المصورة التي حصلت عليها قناة فوكس نيوز" لأول مرة، بول بيلوسي يتحدث مع الشرطي، حيث قال له إنه تناول الكحول وبدأ يشرب حوالي الساعة 7 مساءً وتوقف بعد ساعة تقريباً، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".

FIRST ON FOX: Moment Paul Pelosi attempts balance test after crashing $100K+ Porsche. https://t.co/2y03X6YaVS pic.twitter.com/ZMCafTjDYv — Fox News (@FoxNews) August 23, 2022

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سجن وغرامات وتعويضات

يذكر أن محكمة كانت أصدرت حكماً بالسجن 5 أيام ودفع 6800 دولار غرامات وتعويضات على بول بيلوسي بعد أن أقر بأنه مذنب بسبب القيادة، وهو مخمور في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا، وفق رويترز.

غير أنه لن يواجه فترة احتجاز أخرى، حسب محاميته أماندا بيفنز، بعد أن أقر القاضي بإمضائه 4 أيام في السجن عقب القبض عليه وأمر بتأديته خدمة مجتمعية لثماني ساعات عوضاً عن اليوم المتبقي.

وأعلنت بيفنز الإقرار بالذنب نيابة عن موكلها أمام المحكمة العليا بمقاطعة نابا. واختار بيلوسي عدم المثول أمام المحكمة حيث لم يكن حضوره مطلوباً، وذلك بحسب بيان صحافي صادر عن مكتب المدعي العام في المقاطعة.

اصطدم بسيارة جيب

يشار إلى أن أُلقي القبض على بول بيلوسي، وهو مسؤول تنفيذي بشركة استثمار في رأس المال المخاطر، للاشتباه في قيادته السيارة تحت تأثير الكحول، بعد تورطه في حادث تصادم سيارتين بكاليفورنيا في مايو.

وقالت الشرطة إن سيارته وهي من طراز بورشه اصطدمت بسيارة جيب عندما كان يحاول قطع طريق سريع، على الرغم من أن أحداً لم يصب بجروح خطيرة.

وكانت زوجته نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية من كاليفورنيا والثانية في ترتيب خلافة الرئيس الأميركي بصفتها رئيسة لمجلس النواب، في رود آيلاند وقت وقوع الحادث.

المراقبة لثلاث سنوات

وبالرغم من تجنيبه قضاء أي وقت إضافي في السجن، فقد وُضع بول بيلوسي تحت المراقبة لثلاث سنوات، ومنع من قيادة أي مركبة لسنة كاملة ما لم تكن مزودة بجهاز يمنع سائقها من تشغيل السيارة دون أن يقدم عينة تنفس فورية تكشف أنه ليس تحت تأثير الكحول.

فيما ذكر مكتب المدعي العام بالمقاطعة أيضاً أنه وإلى جانب العقوبات التي فرضها القاضي، يمكن أيضاً لسلطات الولاية تعليق رخصة قيادة بول بيلوسي لعام بسبب إدانته.