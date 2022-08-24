.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تحقيق قضائي وشكوى جنائية.. بسبب مقتل دب أسود

  • الخط
دب أسود

تحقيق قضائي وشكوى جنائية.. بسبب مقتل دب أسود

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قُتل صغير دب على يد سكان بلدة في شمال غرب المكسيك بعدما اقترب من المنطقة بحثاً عن الماء، ما استدعى فتح تحقيق قضائي وتقديم شكوى جنائية وأثار غضب الناشطين في مجال الرفق بالحيوانات.

في "مدينة الضباب".. سعوديون تحت الأمطار في عز الصيف السعودية في "مدينة الضباب".. سعوديون تحت الأمطار في عز الصيف

وقال الناشط البيئي أرتورو إيسلاس أليندي في منشور عبر فيسبوك حظي بآلاف التعليقات والمشاركات، "إنهم يخنقون دباً أسود ويدوسونه ويقيّدونه ويقتلونه".

وأرفق رسالته بصور مطابقة لمضمون مقطع فيديو يُظهر صغير الدب الأسود ملقى على الأرض وقوائمه مقيّدة.

أسوأ من المجرمين

وأشار الناشط البيئي إلى أن الحيوان الصغير "بالكاد يبلغ أربعة أشهر"، مضيفا "أنه يتلقى معاملة أسوأ من أخطر المجرمين". ولفت إلى أن الحادثة وقعت في منطقة كاستانيوس بولاية كوايولا.

كما أضاف أن "خطأه الوحيد كان الاقتراب من القرية بحثاً عن القليل من الماء"، متهماً عناصر من الشرطة كانوا موجودين في المكان بالتقاعس عن أداء دورهم.

نوع نادر

ودان الحاكم ميغيل ريكيلمي قتل الدب الأسود، وأعلن فتح تحقيق في الحادثة لكون الحيوان من الأنواع المهددة بالانقراض.

وأضاف الحاكم "الدب الأسود هو الرمز الحي لجهود الحفظ في كواويلا. يجب علينا جميعاً احترام حياته وبيئته".

وأعلن مكتب المدعي العام الفدرالي للبيئة عن تقديم شكوى جنائية ضد مرتكبي الهجوم، متحدثاً عن "اعتداء على التنوع البيولوجي". ولفت إلى أنّ الجناة المزعومين يواجهون خطر "عقوبة السجن أو الغرامة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بإنقاذ الإهراءات وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بإنقاذ الإهراءات
اكتشف المزيد