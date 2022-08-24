شاهد مياه المتوسط تمضي بيخت فاخر إلى مثواه الأخير في أعماقها

ظهر يخت فاخر، وهو ينقلب وتبتلعه المياه، ثم تمضي به إلى مثواه الأخير في أعماق البحر الأبيض المتوسط، بعد أن واجه صعوبات على بعد 15 كيلومترا قبالة مدينة Catanzaro عاصمة اقليم "كالابريا" في الجنوب الايطالي.
وكانت دوريتان من خفر السواحل توجهتا مع قاطرة لسجر السفن، إلى يخت My Saga البالغ طوله 40 مترا، بعد تلقي نداء استغاثة، وأنقذت 9 أشخاص كانوا على متنه، هم 4 ركاب و5 من أفراد الطاقم، ممن كانوا متوجهين من شبه جزيرة Gallipoli بالقسم الأوروبي التركي إلى مدينة Milazzo في جزيرة صقلية بايطاليا، إلا أن الرياح هبت بعكس ما كان يشتهيه اليخت ومن فيه.
واثناء عملية الانقاذ تسربت المياه بغزارة الى اليخت، فانقلب رأسيا، بحسب ما نراه في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وصوّره رجال الانقاذ، بعد أن رأوه يختفي شيئا فشيئا على مرأى منهم، في وقت وجدوا نفسهم عاجزين عن انقاذه.
كانت قسوة الأحوال الجوية وأنواء البحر، اضافة إلى زيادة ميلانه على الميمنة، حاجزا أمام استعادة أول يخت قامت شركة Monaco Yachting and Technologies في 2007 ببنائه، ثم اشتراه مالك مجهول قبل عام، وفقا لما ورد بموقع SuperYacht times المتخصص باليخوت وتوابعها.
-
بومبيو: إحياء بايدن للاتفاق النووي هو تعزيز لنظام خامنئي القاتلأكد وزر الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، الأربعاء، أن إحياء إدارة جو بايدن للاتفاق النووي الإيراني هو تعزيز لنظام خامنئي القاتل، حسب وصفه.وكتب في ... أميركا
-
بتهمة الفساد.. احتجاز ثالث رئيس وزراء جزائري في عهد بوتفليقةأوقف رئيس وزراء سابق في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ما يجعله ثالث رئيس حكومة سابق يواجه السجن بتهمة الفساد.وكان قاض في الجزائر ... المغرب العربي
-
واشنطن: صادرات حبوب أوكرانيا بصدد العودة لمستواها السابقأعلن مسؤول أميركي كبير الثلاثاء أنّ أوكرانيا تتّجه في آب/أغسطس الجاري لتصدير نفس الكمية تقريباً من الحبوب التي كانت تصدّرها شهرياً قبل بدء العملية ... أميركا