.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد مياه المتوسط تمضي بيخت فاخر إلى مثواه الأخير في أعماقها

  • الخط
...

شاهد مياه المتوسط تمضي بيخت فاخر إلى مثواه الأخير في أعماقها

لندن- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ظهر يخت فاخر، وهو ينقلب وتبتلعه المياه، ثم تمضي به إلى مثواه الأخير في أعماق البحر الأبيض المتوسط، بعد أن واجه صعوبات على بعد 15 كيلومترا قبالة مدينة Catanzaro عاصمة اقليم "كالابريا" في الجنوب الايطالي.

وكانت دوريتان من خفر السواحل توجهتا مع قاطرة لسجر السفن، إلى يخت My Saga البالغ طوله 40 مترا، بعد تلقي نداء استغاثة، وأنقذت 9 أشخاص كانوا على متنه، هم 4 ركاب و5 من أفراد الطاقم، ممن كانوا متوجهين من شبه جزيرة Gallipoli بالقسم الأوروبي التركي إلى مدينة Milazzo في جزيرة صقلية بايطاليا، إلا أن الرياح هبت بعكس ما كان يشتهيه اليخت ومن فيه.


واثناء عملية الانقاذ تسربت المياه بغزارة الى اليخت، فانقلب رأسيا، بحسب ما نراه في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وصوّره رجال الانقاذ، بعد أن رأوه يختفي شيئا فشيئا على مرأى منهم، في وقت وجدوا نفسهم عاجزين عن انقاذه.

كانت قسوة الأحوال الجوية وأنواء البحر، اضافة إلى زيادة ميلانه على الميمنة، حاجزا أمام استعادة أول يخت قامت شركة Monaco Yachting and Technologies في 2007 ببنائه، ثم اشتراه مالك مجهول قبل عام، وفقا لما ورد بموقع SuperYacht times المتخصص باليخوت وتوابعها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بإنقاذ الإهراءات وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بإنقاذ الإهراءات
اكتشف المزيد