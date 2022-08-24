شاهد مياه المتوسط تمضي بيخت فاخر إلى مثواه الأخير في أعماقها

ظهر يخت فاخر، وهو ينقلب وتبتلعه المياه، ثم تمضي به إلى مثواه الأخير في أعماق البحر الأبيض المتوسط، بعد أن واجه صعوبات على بعد 15 كيلومترا قبالة مدينة Catanzaro عاصمة اقليم "كالابريا" في الجنوب الايطالي.

وكانت دوريتان من خفر السواحل توجهتا مع قاطرة لسجر السفن، إلى يخت My Saga البالغ طوله 40 مترا، بعد تلقي نداء استغاثة، وأنقذت 9 أشخاص كانوا على متنه، هم 4 ركاب و5 من أفراد الطاقم، ممن كانوا متوجهين من شبه جزيرة Gallipoli بالقسم الأوروبي التركي إلى مدينة Milazzo في جزيرة صقلية بايطاليا، إلا أن الرياح هبت بعكس ما كان يشتهيه اليخت ومن فيه.





واثناء عملية الانقاذ تسربت المياه بغزارة الى اليخت، فانقلب رأسيا، بحسب ما نراه في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وصوّره رجال الانقاذ، بعد أن رأوه يختفي شيئا فشيئا على مرأى منهم، في وقت وجدوا نفسهم عاجزين عن انقاذه.

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كانت قسوة الأحوال الجوية وأنواء البحر، اضافة إلى زيادة ميلانه على الميمنة، حاجزا أمام استعادة أول يخت قامت شركة Monaco Yachting and Technologies في 2007 ببنائه، ثم اشتراه مالك مجهول قبل عام، وفقا لما ورد بموقع SuperYacht times المتخصص باليخوت وتوابعها.