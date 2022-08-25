شاهد اتصالات بين زوجة عبد الله رشدي ومن تتهمه بالاعتداء عليها

تسربت محادثة بين السيدة هاجر، زوجة الداعية المصري عبدالله رشدي، وبين من اتهمته بالاعتداء عليها، وهي العراقية "جيهان" كما تسمي نفسها، وعرض التسريب الإعلامي المصري محمد الغيطي، الذي ظهر في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه أن "زوجة عبدالله رشدي، تحدثت مع جيهان عبر شات على الماسنجر، واعترفت أن زوجها دائم الدخول في علاقات من هذا النوع وفعل ذلك مع بنات عديدات وأن السيدة العراقية ليست الأولى وإنما هذا الأمر متكرر" وفق تعبيرها.

تابع الغيطي قراءة التواصل بين زوجة عبدالله رشدي وجيهان، بسؤال طرحته زوجة الداعية على جيهان العراقية: "هل تزوجك؟ كتب كتابه عليكي يعني؟". كما أوضحت المحادثات المسربة أن رشدي كان ينوى السفر إلى تركيا لمقابلة السيدة جيهان، ولكنها جاءت إلى مصر، بحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم" ما تم تسريبه، مما عرضه الغيطي على الشاشة التلفزيونية، والمعروض فيديو عنه أدناه.

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وعرض الغيطي الشات بين عبدالله رشدي والسيدة العراقية، حيث كتب رشدي لجيهان: "إقفلي شنطتك علشان أحجز لك اليوم في فندق تنامي فيه.. بحيث تاخدي أوبر من الفندق للشقة، لأن من شقة العبور صعب تلاقي أوبر.. والشنطة هتتعبك جهزيهم وهاتيهم أنا ربع ساعة وأكون عندك". فيما ظهرت السيدة التي تزعم خداعها من قبل الداعية لأول مرة في فيديو متداول على فيسبوك، فكشفت بأن جنسيتها "عراقية". أما عن سبب إجادتها اللهجة المصرية، فقالت: "زوجي السابق مصري، قضينا معا أكثر من 10 سنوات"، وروت تفاصيل ما اعتبرته "خداعا واستغلالا" من الداعية عبدالله رشدي.

أما رشدي، فقال في "فيسبوك" مساء يوم الجمعة الماضي: "أعلم أنهم يجتهدون، ويعملون بكَد ليسقِطوا رمزا أقَضَّ مضاجِعَهم؛ لسنا بلُقمَةٍ سائغة، ولا تنالُ الضِّباعُ من طوافِها حول الأسودِ إلا الخيْبَة. الأسودُ لا تَصنَع ما يضْعِفها أمامَ الضّباعِ، فاهم يا ضَبْع منك له (..) سيحاسب بالقانونِ كل خائض على خوضِه في التشهيرِ جريا وراءَ ادّعاءات خيالِية دون سنَد، ماضون بعونِ الله نحوَ المزيدِ من إيجاعِكم، ‏وليس لنا إلى غير الله حاجة ولا مذهب" وفقا لما ورد بالصحيفة.