لماذا قتلت زوجة وزير فرنسي أشهر صحفيي البلاد؟

تزامناً مع بداية الحرب العالمية الأولى، تابع الفرنسيون عن كثب عام 1914 أطوار ثلاث عمليات اغتيال عجّلت بدخول بلادهم الحرب لجانب كل من بريطانيا وروسيا. وإضافةً لولي عهد النمسا فرانز فرديناند الذي قُتل بحادثة سراييفو يوم 28 يونيو 1914 والسياسي الفرنسي جان جوريس (Jean Jaurès)، المصنف كأبرز معارضي خيار الحرب، الذي اغتيل يوم 31 يوليو من نفس العام، يذكر التاريخ واقعة اغتيال مدير صحيفة لو فيغارو (Le Figaro) غاستون كالميت (Gaston Calmette) الذي قُتل خلال شهر مارس 1914 على يد زوجة وزير المالية الفرنسي جوزيف كايو (Joseph Caillaux).

خلال العام 1914، اتجه وزير المالية جوزيف كايو لإرساء قانون جديد لرفع ضريبة الدخل بشكل تدريجي بفرنسا مثيراً بذلك قلق عدد كبير من الفرنسيين الذين تشاءموا من ارتفاع الضرائب وتردي المعيشة. من جهة ثانية، عارض كايو بشكل واضح قانون بارتو (Barthou) يوم 19 يوليو 1913 الذي رفع مدة الخدمة العسكرية الإجبارية لثلاثة سنوات تزامناً مع تزايد حدة التوتر الدبلوماسي على الساحة الأوروبية.

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وتزامناً مع ذلك، انتخب جوزيف كايو على رأس التيار اليساري الفرنسي ليتجه بذلك لعقد تحالف من الاشتراكيين بقيادة جان جوريس. بحلول ديسمبر 1913، عاد كايو ليستلم مجدداً وزارة المالية. وعلى حسب استطلاعات الرأي، رُشح الأخير لنيل منصب رئيس الحكومة الفرنسية بالانتخابات التشريعية المقرر إجراءها بحلول مايو 1914.

وفي الأثناء، وجد جوزيف كايو نفسه أمام حركة معارضة شديدة قادتها ضده صحيفة "لو فيغارو" بقيادة غاستون كالميت. فعلى مدار أشهر، اتجه هذا الصحفي، ومدير جريدة "لو فيغارو"، للحديث عن خطر رفع ضريبة الدخل ونشر أكثر من 100 مقال نعت من خلالها وزير المالية كايو بالعديد من الأوصاف السيئة مشوهاً بذلك سمعته بين الفرنسيين.

يوم 10 مارس 1914، أعلن كالميت استعداده لتوجيه ضربة قاضية لكايو عن طريق نشر صور مراسلاته القديمة مع زوجته الثانية هنريات رانوارد (Henriette Rainouard) عندما كان الاثنان عشيقين سريين. إلى ذلك، مثلت مثل هذه المراسلات فضيحة بالمجتمع الفرنسي المحافظ حينها. فأثناء فترة تبادل المراسلات، كان كايو متزوجاً من بيرث غيدان (Berthe Gueydan) بينما كانت عشيقته، وزوجته المستقبلية، هنريات رانوارد متزوجة من الصحفي والكاتب الفرنسي ليو كلاريتي (Léo Claretie).

أمام هذا الوضع، قررت هنريات رانوارد، التي عانت من الاكتئاب بسبب الحملة الصحفية التي طالت زوجها، وضع حد لحياة غاستون كالميت.

يوم 16 مارس 1914، ارتدت هنريات ثياباً سوداء وتسلحت بمسدس براونينغ 1906 عيار 6.35 ملم قبل أن تتوجه لمقر صحيفة "لو فيغارو" حيث طالبت بلقاء كالميت.

مع دخولها لمكتب غاستون كالميت سحبت هنريات مسدسها ووجهت له 6 رصاصة استقرت 3 منها بجسمه. وحال سماعهم لصوت إطلاق النار، حل موظفو "لو فيغارو" بمكتب مديرهم ليجدوه غارقاً في بركة دماء. على حسب الشهود، كانت آخر كلمات كالميت "لم أقم سوى بواجبي، لقد قمت بذلك دون أية كراهية".

عقب مقتل كالميت، اعتُقلت هنريات رانوارد لتمثل أمام القضاء. وبمجتمع فرنسي أيّد قضايا القتل بدافع الحب والدفاع عن الشرف، برّأت المحكمة هنريات رانوارد يوم 28 يوليو 1914 لتعود بذلك الأخيرة لمنزلها دون عقاب.

جاءت عملية الاغتيال في فترة حاول خلالها جوزيف كايو حشد الدعم، بمساعدة جان جوريس، لترأس الحكومة الفرنسية الجديدة ومنع دخول فرنسا الحرب العالمية الأولى وإنهاء حالة التوتر بأوروبا بشكل دبلوماسي. وبسبب ما اقترفته زوجته بحق كالميت، ابتعد هذا السياسي الفرنسي عن الساحة السياسية تدريجياً لتغوص بذلك أوروبا بعد أسابيع بأهوال الحرب العالمية الأولى.