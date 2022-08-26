شاهد أميركيا يضرب الرقم القياسي بالتهامه 32 علبة فشار في 8 دقائق

تمكن أميركي اسمه Joey Chestnut وشهير بلقب "الفك المفترس" لكثرة ما فاز بسباقات مختلفة الالتهامات داخل وخارج الولايات المتحدة، من تحقيق رقم قياسي عالمي جديد بالتهام "الفشار" المعروف باسم Popcorn إنجليزيا.

جوي شستنت، البالغ 39 سنة، التهم في مسابقة دولية جرت الأربعاء بمدينة Indianapolis عاصمة ولاية "إنديانا" الأميركية، وجائزتها 450 ألف دولار، محتويات 32 علبة، بكل منها 680 غراما من الفشار في 8 دقائق، وبها حطم الرقم القياسي السابق، وكان 28.5 علبة العام الماضي بمدينة لوس أنجلوس.





وبحسبة بسيطة، نجد أنه أكل محتويات 4 علب من الفشار بالدقيقة، وابتلعها إلى جوفه، وفق ما يظهر في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نراه يقف خلف طاولة وضعوا عليها العلب التي كان يفرغ محتوياتها واحدة بعد الأخرى، إلى أن أتى عليها كلها، وجعلها أمام عشرات من الشهود كأنها لم تكن.

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وأكل 191 جناح دجاجة في 12 دقيقة

ولمضغ الفشار بسرعة، كان شستنت يشرب الماء بكثرة لتليين الحبيبات، ثم يدخل غيرها إلى فمه ويمضغها مستعينا بالماء أيضا، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، أعاد بعضها الذاكرة الى أمجاد التهامية حققها في السابق، منها أكله 191 جناح دجاجة عام 2012 في 12 دقيقة، وزنها 3 كيلو و450 غراما.

كما ضرب الرقم القياسي بأكله 63 سندويتشا، طراز hot dog في 10 دقائق، وفي مسابقة دولية أخرى التهم 141 بيضة مسلوقة في 8 دقائق. كما فاز في كثير من المسابقات، جعلته جوائزها من الأثرياء، إلى درجة أن "العربية.نت" وجدت تقييما ماليا له في موقع Celebrity net Worths الراصد ما يملكه المشاهير، حيث قدّر الموقع ثروته العام الماضي بأكثر من مليونين و500 ألف دولار.