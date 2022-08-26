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علقت بالحمام لـ3 أيام فكتبت وصيتها بمستحضرات التجميل

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وصية السيدة التي كتبتها على جدار الحمام

علقت بالحمام لـ3 أيام فكتبت وصيتها بمستحضرات التجميل

صمدت المرأة البالغة من العمر 54 عاماً بفضل شرب ماء الصنبور قبل أن تنقذها الشرطة التايلاندية بعد أن قلقت شقيقتها عليها

بانكوك – فرانس برس

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أنقذت الشرطة التايلاندية امرأة مقيمة في العاصمة بانكوك علقت لثلاثة أيام في حمّام منزلها، من خلال خلع الباب، على ما أعلنت السلطات، اليوم الجمعة.

وقد صمدت المرأة البالغة من العمر 54 عاماً بفضل شرب ماء الصنبور.

صورة نشرتها وسائل إعلام تايلاندية للضحية
صورة نشرتها وسائل إعلام تايلاندية للضحية

وقالت الشرطة إن المرأة خافت على حياتها لدرجة أنها كتبت وصيتها على جدران الحمام الضيّق باستخدام مستحضرات التجميل.

وعلقت الضحية، مساء الاثنين، في حمّام منزلها، حيث تعيش بمفردها، ومن المحتمل أن تكون نوبة ذعر قد ساهمت في كسرها لمقبض الباب.

الشرطة اقتحمت منزل السيدة للبحث عنها
الشرطة اقتحمت منزل السيدة للبحث عنها
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وأبلغت شقيقتها، الخميس، مركز الشرطة في منطقة فرا خانونغ في بانكوك عن فقدان الاتصال بها.

وأوضح النقيب في شرطة فرا خانونغ تشانشاي سونسيانغ لوكالة "فرانس برس" أن "شقيقتها لم تستطع الاتصال بها لمدة ثلاثة أيام، لذلك طلبت المساعدة من الشرطة للذهاب لرؤية الضحية، حيث كانت الأبواب الأمامية للمنزل مغلقة من الداخل".

ولفت النقيب في الشرطة إلى أن الضحية في حالة جيدة إلى حد ما، ولم تُضطر للذهاب إلى المستشفى لإجراء فحوص.

الشرطة اقتحمت منزل السيدة للبحث عنها
الشرطة اقتحمت منزل السيدة للبحث عنها
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