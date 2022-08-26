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للتخلص من آثار الماضي الروسي.. كييف تغير تسمية 95 شارعاً

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A drone carries a big national flag in front of Ukraine's the Motherland Monument in Kyiv, Ukraine, Wednesday, Aug. 24, 2022. Kyiv authorities have banned mass gatherings in the capital through Thursday for fear of Russian missile attacks. Independence Day, like the six-month mark in the war, falls on Wednesday. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
من الاحتفالات بعيد الاستقلال الأوكراني في كييف يوم الجمعة الماضي
روسيا و أوكرانيا

للتخلص من آثار الماضي الروسي.. كييف تغير تسمية 95 شارعاً

أُعيدت تسمية أحد الشوارع الذي كان يحمل في السابق لقب وزير دفاع سوفيتي، ليصبح اسمه "كتيبة آزوف"

كييف - رويترز

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أعلن رئيس بلدية كييف أمس الخميس أن العاصمة الأوكرانية أعادت تسمية 95 شارعاً في إطار حملة لإزالة الأسماء الروسية والسوفيتية، وذلك بعد يوم من احتفال أوكرانيا بمرور 31 عاماً على استقلالها.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي، سارعت أوكرانيا في ما تسميه "إزالة الطابع الروسي"، وهي حملة للتخلص من إرث حكم موسكو الذي استمر مئات السنين.

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وكتب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على تطبيق "تيليغرام" أن أسماء الشوارع الجديدة "يجب أن تخلد ذكرى الأحداث التاريخية المهمة لأوكرانيا، وكذلك الشخصيات والأبطال المشهورين الذين مجدوا أوكرانيا وقاتلوا من أجل استقلال دولتنا".

وقال إن العملية لم تنته بعد ووعد بالمضي قدماً في الحملة.

وسُمي أحد الشوارع باسم "لندن"، عاصمة أحد أقوى حلفاء أوكرانيا، بينما أطلق على شارع آخر لقب "شارع نهوض أوكرانيا".

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ويستلهم هذا الاسم ما قاله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوم الاستقلال من أن أوكرانيا "ولدت من جديد" عندما شنت روسيا عمليتها العسكرية فيها.

وأُعيدت تسمية شارع آخر، كان يحمل في السابق لقب وزير دفاع سوفيتي، ليصبح اسمه "كتيبة آزوف"، وهي خطوة من المرجح أن تثير غضب موسكو التي تدافع صراحةً عن إرثها السوفيتي في أوروبا.

و"كتيبة آزوف"، التي هي جزء من الحرس الوطني الأوكراني، مثار فخر في أوكرانيا لكن موسكو تقول إنها تنتمي لليمين المتطرف وتصفها بأنها "منظمة إرهابية".

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منشور رئيس بلدية كييف مترجم للانكليزية مع بعض أسماء الشوارع التي تم استبدالها
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