تمثال وزنه 200 كيلوغرام يقع على طفلة إيطالية في فندق ألماني ويسحقها
حادث مميت أدى، اليوم الأحد، إلى مقتل طفلة إيطالية اسمها Lavinia وعمرها 7 أعوام، حين كانت في عطلة مع والديها عندما سحقها تمثال رخامي وزنه 200 كيلوغرام، مثبت على عشب حديقة فندق كانت العائلة نزيلة فيه بمدينة ميونيخ الألمانية، فأسرع والدها Michele Trematerra المعروف كمحامٍ شهير في مدينة نابولي بالجنوب الإيطالي، وانتشلها ورافقها مع والدتها وآخرين إلى أقرب مستشفى نقلوها إليه، لكن الطفلة لم تقوَ على ما أصابها ففارقت الحياة.
ولم تجد والدتها المحامية Valentina Poggi ما يعزيها في مدينة لا تعرف فيها أحداً، إلا المضي بعد ساعات إلى صفحتها الشخصية في Facebook لتكتب رسالة قصيرة قالت فيها: "كنت يا ابنتي لافينيا، وستبقين ملاكنا دائماً يا حب حياتنا".
وبثوان وصل خبر ابنتها إلى الآلاف، خصوصاً أقرب أفراد الأسرة، ومن بعدهم إلى وسائل الإعلام المحلية، فروت صحيفة Corriere del Mezzogiorno في موقعها الذي زارته "العربية.نت" لتقرأ فيه أن الطفلة كانت تلعب بجوار التمثال البالغ ارتفاعه 1.40 متر، حين مال فجأة وسقط فوقها تماماً، من دون سبب معروف، فيما نقلت صحيفة Süddeutsche Zeitung عن مصدر بشرطة ميونيخ، أنها فتحت تحقيقاً.
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