شاهد 3700 كيلو ديناميت تهدم ناطحتي سحاب بأقل من 10 ثوان

هدمت السلطات الهندية، اليوم الأحد، وبأقل من 10 ثوان، ناطحتي سحاب تم بناؤهما خلافاً للقانون قرب العاصمة نيودلهي، فأصبحتا أطول مبنيين يهدمان على الإطلاق في البلاد، حيث هللت حشود كانت تعاين عملية الهدم من أسطح المباني القريبة وصفقت عندما انهيار البرجين البالغ ارتفاع كل منهما 103 أمتار، وغطى الغبار المنطقة التي سبق وتم إجلاء 5000 من ساكنيها احتياطاً لأي خطر.

مسؤولون محليون ذكروا لوسائل الإعلام محلية أن أكثر من 3700 كيلو من الديناميت فجرت المبنيين في الثانية والنصف بعد الظهر، بعد أن تم توزيعها بطريقة ضمنت عدم تعرض المنطقة وساكنيها، كما المباني، لأقل قدر من الضرر.

مادة اعلانية

مع ذلك، قالت الشرطة إنها ستجري تقييماً عما إذا حدث أي ضرر، فيما ذكر سكان يقيمون بالقرب من البرجين إنهم سيتحققون أيضاً مما إذا كانت منازلهم تعرضت لأي سوء، وكذلك أي مقيم، مع أن أوامر صدرت لهم بإخلاء شققهم القريبة من موقع الانفجار لمدة 10 ساعات، إلى أن ينتهي هدم البرجين اللذين يضمان 850 وحدة شاغرة، بتفجير توقعوا مسبقاً أن يخلف أكثر من 80 ألف طن من الأنقاض، سيتم استخدام معظمها بتسوية الموقع.

وكان رجال الإطفاء استخدموا رشاشات مياه عملاقة لخفض مستويات الغبار حول البرجين الواقعين في منطقة Noida بعد معركة قانونية طويلة انتهت بالتحقق من انتهاك العديد من أنظمة البناء وقواعد السلامة من الحرائق، وهما برج Apex المكون من 32 طابقاً، وجاره Ceyane المكون من 29 طابقاً، واللذان تم بناؤهما على طريق سريع مزدحم يربط ولاية أوتار براديش، الأكثر اكتظاظاً في الهند.