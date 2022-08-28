ماذا يعني أن تكون مشهورا؟.. زوكربيرغ: "لكمات على المعدة"

يبدو أن الثروة والشهرة لم تسعد الرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms مارك زوكربيرغ، بل على العكس ورطته وأجهدت قواه.

ففي مقابلة استمرت ما يقارب 3 ساعات في برنامج Joe Rogan ، تطرّق مؤسس فيسبوك إلى جملة من المشاكل التي يعاني منها.

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وأوضح أن الاستيقاظ كل يوم كرئيس تنفيذي لشركة META أشبه باللكم في المعدة.

لكمات على البطن منذ الصباح

كما أضاف أنه يستيقظ كل يوم صباحا ليتفقد هاتفه فيجد فيه مليون رسالة، وكأن هناك من يلكمه على بطنه. وتابع أنه بات بحاجة لضبط نفسه على أن يكون قادراً على الإنتاج بمعزل عن الضغط الذي يتعرّض له.

كذلك لفت إلى أنه بات يقضي ساعة أو ساعتين في ممارسة رياضات مثل ركوب الأمواج أو فنون القتال المختلطة.

لا تقاعد قريب

يذكر أن زوكربيرغ البالغ من العمر 38 عاماً، لا يخطط للتقاعد قريبا.

وقال في مقابلته إن لديه أهدافا مهنية وشخصية محددة يأمل في تحقيقها خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة.

كما أشار إلى أنه يركز على تطوير وسائل التواصل الاجتماعي بما يتجاوز الهواتف المحمولة.