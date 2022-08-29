بفضل رهان وصدفة.. نجاح أبحاث حول مرض أرّق البشرية

على مر التاريخ، لعبت الصدفة دورا هاما في تحقيق العديد من الإنجازات العلمية الهامة التي سهلت حياة البشر. فإضافة للأسكتلندي ألكسندر فلمنج (Alexander Fleming) الذي تمكن من اكتشاف البنسلين سنة 1928 بفضل مزارع بكتيريا المكورة العنقودية التي نسيها بمكتبه خلال إجازته، يذكر التاريخ اسم العالم الألماني أوسكار مينكوفسكي (Oskar Minkowski) الذي تمكن بمحض الصدفة خلال رهان من اكتشاف الرابط بين البنكرياس ومرض السكري.

هجرة نحو بروسيا

إلى ذلك، ولد أوسكار مينكوفسكي يوم 13 يناير 1858 بمدينة ألكسوتاس (Alexsotas) بليتوانيا، التي كانت بتلك الفترة جزءا من الإمبراطورية الروسية، لعائلة ميسورة الحال حيث عمل والده في مجال التجارة وتمكن بفضل ذلك من تلبية حاجيات عائلته.

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في الأثناء، درس مينكوفسكي بمدارس مدينة كونيغسبرغ (Königsberg) البروسية، عقب هجرة عائلته لهذه المدينة سنة 1872 هربا من ملاحقات الشرطة القيصرية لها، قبل أن يلتحق بكلية الطب ويحصل على الدكتوراه بحلول العام 1881. وطيلة العشر سنوات التالية، عمل مينكوفسكي كمساعد للطبيب والبروفيسور برنهارد نونين (Bernhard Naunyn) ورافقه نحو مدينة ستراسبورغ (Strasbourg).

أثناء مسيرته، كسب أوسكار مينكوفسكي شهرة عالمية عقب قيامه باستئصال كبد حيوان مثبتا بذلك دور هذا العضو في إفراز العصارة الصفراوية. وفي الأثناء، جاءت أبرز النجاحات الطبية لمينكوفسكي بفضل أبحاثه على مرض السكري. فبفضل لقاء مثمر، حصل بمحض الصدفة سنة 1899، مع الطبيب البروسي جوزيف فون ميرينغ (Joseph von Mering) بمكتبة جامعة ستراسبورغ، أكد مينكوفسكي وجود رابط بين هذا المرض وعضو البنكرياس.

اكتشاف عقب رهان

خلال أحد النقاشات الحادة بين الطبيبين، راهن أوسكار مينكوفسكي على قدرة الحيوانات على العيش بدون بنكرياس. ولإثبات وجهة نظره، استأصل مينكوفسكي بنكرياس كلبه الذي ظل على قيد الحياة ليكسب بذلك رهانه ضد زميله جوزيف فون ميرينغ.



صورة للطبيب جوزيف فون ميرينغ صورة لخريطة الإمبراطورية الروسية

لاحقا أثناء تنظيفه لمكان نوم كلبه، لاحظ أوسكار مينكوفسكي تراكم كميات هامة من الذباب، بشكل غير عادي، حول بول الكلب. ومع مشاهدته لهذه الظاهرة الغريبة، باشر هذا الطبيب بدراسة بول كلبه ليلاحظ وجود معدل سكر مرتفع به. وعلى إثر هذه الملاحظة، تأكد مينكوفسكي من ظهور مرض السكري على هذا الكلب الذي كان سليما قبل خضوعه لعملية استئصال البنكرياس.

على إثر ذلك، وضع أوسكار مينكوفسكي فرضية ربط من خلالها بين مرض السكري والبنكرياس مؤكدا على دورها في تعديل نسبة السكر بالجسم. بفضل هذا الاختراق العلمي الذي جاء بمحض الصدفة، تمكن البشر لاحقا من اكتشاف دور البنكرياس في إفراز الأنسولين ليتحول بذلك مرض السكري لمرض قابل للعلاج.