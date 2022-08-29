فيديو لا يوصف.. محتال سرق مريضاً على كرسي متحرك وضربه

في مقطع فيديو لا يوصف، ظهر رجل محتال يضرب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم)، بعدما حاول سرقته وهو جالس على كرسي متحرّك في حافلة ستاتن آيلاند بولاية نيويورك الأميركية.

في التفاصيل، أفادت الشرطة في بيان، أن الحادثة وقعت في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أنها أفرجت عن الفيديو أمس الأحد.

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كما تابعت أنها جرت عند تمام الساعة 9 مساء من يوم 13 أغسطس/آب، في حافلة S40 MTA.

وشرحت أن اللص وقف مباشرة خلف ضحيته البالغ من العمر 64 عاماً، والذي كان يجلس على كرسي متحرك، ثم سرق منه 250 دولاراً نقداً، وذلك عندما توقفت الحافلة في كلينتون أفينيو وريتشموند تيراس.

الشرطة عممت الأوصاف

وبينما نهض الرجل المسنّ المسكين لاسترجاع حقه، باغته اللص بلكمات، وهرب من الحافلة في اتجاه مجهول.

إلى ذلك، وصفت الشرطة المحتال بأنه في العشرينات من عمره، يبلغ طوله 5'7 ووزنه 160 رطلاً.

وقد شوهد آخر مرة وهو يرتدي قميص "TLC" أسود وسروال كرة سلة أسود وجوارب بيضاء وصندلا أسود.

كما أصدرت الشرطة أيضا فيديو للمراقبة للمحتال من متجر في 1 ريتشموند تيراس. يظهر الفيديو وجهه بوضوح، مطالبة أي شخص لديه معلومات تتعلق بهذا الحادث الاتصال بالخط الساخن الخاص بشرطة نيويورك لمكافحة الجريمة.