.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قتل زوجته الحامل بشهرها التاسع وهرب.. جريمة هزّت مصر

  • الخط
سكين
"تعبيرية"

قتل زوجته الحامل بشهرها التاسع وهرب.. جريمة هزّت مصر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد ساعات قليلة من الواقعة، تمكن رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو في أسوان، مساء الأحد، من ضبط المتهم بقتل زوجته الحامل بشهرها التاسع.

"اغتصب الفتاة بعد قتلها".. صدفة غريبة تفك لغز جريمة مروعة بعد 7 سنوات مصر "اغتصب الفتاة بعد قتلها".. صدفة غريبة تفك لغز جريمة مروعة بعد 7 سنوات

في التفاصيل، بدأت الجريمة بسبب خلافات زوجية وقعت بين الاثنين في قرية الحروبة التابعة لدائرة المركز، فما كان من الرجل إلا أن قتل زوجته ثم ألقاها أمام منزل أسرتها وفر هاربا.

وتلقّى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو بورود بلاغ نقطة المستشفى بوصول ربة منزل تدعى "أ.ح" تبلغ من العمر 20 سنة جثة هامدة.

ألقى بجثتها أمام منزل أسرتها

إلى أن كشفت التحقيقات أن القاتل عاطل عن العمل، قتل زوجته وهي حامل في شهرها التاسع بعد خلافات بينهما، وألقى بجثتها أمام منزل أسرتها ثم فرّ هارباً.

يشار إلى أن التحريات أوضحت أن الزوجين كانا دائما في خلافات عائلية.

في حين تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبدأت السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد حجم الدمار في الولايات السودانية المتضررة من الفيضانات العربية ترصد حجم الدمار في الولايات السودانية المتضررة من الفيضانات
اكتشف المزيد