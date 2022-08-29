قتل زوجته الحامل بشهرها التاسع وهرب.. جريمة هزّت مصر

بعد ساعات قليلة من الواقعة، تمكن رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو في أسوان، مساء الأحد، من ضبط المتهم بقتل زوجته الحامل بشهرها التاسع.

في التفاصيل، بدأت الجريمة بسبب خلافات زوجية وقعت بين الاثنين في قرية الحروبة التابعة لدائرة المركز، فما كان من الرجل إلا أن قتل زوجته ثم ألقاها أمام منزل أسرتها وفر هاربا.

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وتلقّى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو بورود بلاغ نقطة المستشفى بوصول ربة منزل تدعى "أ.ح" تبلغ من العمر 20 سنة جثة هامدة.

ألقى بجثتها أمام منزل أسرتها

إلى أن كشفت التحقيقات أن القاتل عاطل عن العمل، قتل زوجته وهي حامل في شهرها التاسع بعد خلافات بينهما، وألقى بجثتها أمام منزل أسرتها ثم فرّ هارباً.

يشار إلى أن التحريات أوضحت أن الزوجين كانا دائما في خلافات عائلية.

في حين تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبدأت السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية.