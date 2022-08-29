ماسك يعطي النصائح.. "هذا الرجيم نفعني"

عاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك المثير للجدل من جديد إلى المشهد عبر تغريداته في موقع تويتر، حيث خصص صفحته التي يتابعها أكثر من مئة مليون شخص لمشاركة بعض الخطوات التي تعود بالفائدة عليهم في الحياة اليومية.

فقد كتب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أمس الأحد، تغريدة قال فيها "من وقت لآخر، سأشارك بعض الأشياء في حال وجدتها مفيدة".

From time to time, I will share some things that seem to be working for me, in case you find it helpful — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022

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وأضاف "رجاء شاركوني بعض الأشياء التي عادت بالفائدة عليكم في حياتكم اليومية والتي من الممكن أن تفيد الآخرين".

نصيحة جيدة!

إلى ذلك، قال ماسك إنه "بناء على نصيحة صديق جيد، كنت أصوم بشكل دوري وأشعر بصحة أفضل"، مشيراً إلى أن "تطبيق Zero fasting جيد جداً".

وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من متابعي ماسك حيث حصدت النصية أكثر من 150 ألف إعجاب، وأكثر من 9 آلاف إعادة تغريد ومشاركة.

ردود متباينة

فيما أكد آخرون أنهم سيأخذون بنصيحته ويجربون هذا النوع من الريجيم، في مقابل آخرين تعاملوا مع الأمر بسخرية.

On advice of a good friend, I’ve been fasting periodically & feel healthier — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022

يذكر أن تصريحات ماسك لطالما أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر اليوم عن قلقه بشأن معدلات المواليد، قائلاً إنه "يجب أن يكون لدى الناس أطفال كافون للحفاظ على الحضارة!".