الرجل الذي اشترى ميناء حيفا أصبح ثالث أغنى ملياردير بالعالم

أحدث الرجل الموصوف بالأغنى في آسيا، وهو الهندي Gautam Adani المالك ميناء حيفا الإسرائيلي، اختراقا "لوجستيا" كبيرا بعالم الثروات، حين اصبح بتصنيف Bloomberg لأصحاب المليارات، ثالث أغنى ملياردير في العالم، بعد أن تجاوز أمس الفرنسي Bernard Arnault رئيس مجلس ادارة مجموعة LVMHالأولىى عالميا بالثياب الفاخرة، وجعله رابعافي اللائحة التي تصفه بأنه أول آسيوي يصل الى هذا المكان المرتفع بالتصنيف.

ويملك غوتام أداني، البالغ 50 سنة، ثروة مقدارها 137 مليارا من الدولارات، تضعه حاليا بعد مؤسس Teslaلانتاج السيارات الكهربائية، كما SpaceX للخدمات الفضائية وتوابعها، وهو الأميركي Elon Musk المالك 251 مليارا، كما تحت الثاني ثراء، وهو الأميركي Jeff Besos مؤسس Amazon للتجارة الدولية عبر الانترنت، والبالغة ثروته 153 مليارا بتصنيف بلومبيرغ.





وتتوزع أنشطة مجموعة أداني التي يرأس مجلس ادارتها وتحمل اسمه، بين الموانئ البحرية والمطارات والطاقة المتجددة والفحم بشكل خاص، ففي سبتمبر 2020 اشترى 74 % من أسهم مطار "مومباي" الأكبر في الهند، كما بدأ ينشط منذ مايو الماضي بقطاع الخرسانة بعد أن استحوذ على عملاقة الخرسانة السويسرية "هولكيم" في الهند، مقابل 10 مليارات و500 مليون دولار.

وقبل شهر فازت مجموعته بمناقصة لتشغيل ميناء حيفا حتى عام 2054 بالتعاون مع شركة "غادوت" الإسرائيلية، وبحصة لمجموعته تبلغ 70 % مقابل مليار و800 مليون دولار، لذلك اعتبروه مالك الميناء. كما بدأ ينشط في الحقل الاعلامي، منذ اشترى الأسبوع الماضي 29 % من محطة NDTV التلفزيونية الخاصة في الهند.