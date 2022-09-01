حادثة مرعبة.. رجل يتعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل!

دخل رجل يبلغ 20 سنة في غيبوبة، بعدما تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل قاتل في الولايات المتحدة، وفق ما أفادت أسرته ووسيلة إعلامية محلية الأربعاء.
ومساء الثلاثاء، أُدخل أوستن بيلامي، الذي وُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، عمداً في غيبوبة داخل المركز الطبي التابع لجامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو (شمال الولايات المتحدة)، بحسب قناة "فوكس 19" المحلية.
"يكافح من أجل حياته"
من جهتها قالت والدته شاونا كارتر في منشور كتبته في صفحة أنشئت الاثنين لجمع التبرعات ودفع تكاليف الاستشفاء إنه "يكافح من أجل حياته".
وأشارت إلى أن الشاب تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة وابتلع نحو 30 نحلة، مردفة لـ"فوكس 19" أن الفريق الطبي لم يتمكن من إخراج النحل منه حتى صباح الأحد.
أزال بالخطأ عشاً من النحل
وكان أوستن بيلامي يقطع صباح الجمعة شجرة ليمون عندما أزال بالخطأ عشاً من النحل القاتل.
ويُعرف هذا النحل الذي يُسمى كذلك بالنحل الإفريقي، بأنه مؤذٍ جداً.
"لم يتمكن أحد من مساعدته"
أما جدة بيلامي وعمه اللذان كانا قربه، فشهدا على الحادثة من دون تمكنهما من التدخل لأنهما تعرضا بدورهما لهجوم من النحل، وفق "فوكس 19".
وقالت الجدة فيليس إدواردز إن بيلامي "كان يصرخ، النجدة! ساعدوني!"، و"لم يتمكن أحد من مساعدته"، مضيفة: "كنت سأحاول صعود السلم للوصول إليه"، لكن "لم أستطع ذلك لأن النحل كان يحاصرني".
إلى ذلك يتوقع الأطباء أن يتعافى بيلامي بشكل كامل، بحسب القناة المحلية.
-
بشباك للسمك..اصطادت كوريا الجنوبية غواصة كورية شماليةيوم 27 يوليو 1953، تابع العالم عن كثب عملية توقيع اتفاقية الهدنة، التي وضعت حدا للحرب الكورية المستعرة منذ عام 1950 والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ... الأخيرة
-
فيديو فاضح يثير جدلاً بمصر.. صور امرأة وحبيبها عاريين أونلاينتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخراً منشوراً، يتضمن مكالمة خاصة بين فتاة تتجرد من ملابسها خلال حديثها مع رجل، بالإضافة إلى صور لهما دون ... سوشيال ميديا
-
هذا هو أفضل روتين للعناية بالبشرة في استقبال سبتمبريُعلن حلول شهر سبتمبر عن نهاية العطلة الصيفيّة وبداية موسم "العودة". وهو أيضاً الوقت المثالي لتبني روتين تجميلي جديد يُصلح ما أفسده الصيف ويُعيد إلى ... العربية ستايل