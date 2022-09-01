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حادثة مرعبة.. رجل يتعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل!

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(تعبيرية)

حادثة مرعبة.. رجل يتعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل!

العربية.نت، فرانس برس

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دخل رجل يبلغ 20 سنة في غيبوبة، بعدما تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل قاتل في الولايات المتحدة، وفق ما أفادت أسرته ووسيلة إعلامية محلية الأربعاء.

ومساء الثلاثاء، أُدخل أوستن بيلامي، الذي وُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، عمداً في غيبوبة داخل المركز الطبي التابع لجامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو (شمال الولايات المتحدة)، بحسب قناة "فوكس 19" المحلية.

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"يكافح من أجل حياته"

من جهتها قالت والدته شاونا كارتر في منشور كتبته في صفحة أنشئت الاثنين لجمع التبرعات ودفع تكاليف الاستشفاء إنه "يكافح من أجل حياته".

وأشارت إلى أن الشاب تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة وابتلع نحو 30 نحلة، مردفة لـ"فوكس 19" أن الفريق الطبي لم يتمكن من إخراج النحل منه حتى صباح الأحد.

(آيستوك)
(آيستوك)

أزال بالخطأ عشاً من النحل

وكان أوستن بيلامي يقطع صباح الجمعة شجرة ليمون عندما أزال بالخطأ عشاً من النحل القاتل.

ويُعرف هذا النحل الذي يُسمى كذلك بالنحل الإفريقي، بأنه مؤذٍ جداً.

"لم يتمكن أحد من مساعدته"

أما جدة بيلامي وعمه اللذان كانا قربه، فشهدا على الحادثة من دون تمكنهما من التدخل لأنهما تعرضا بدورهما لهجوم من النحل، وفق "فوكس 19".

وقالت الجدة فيليس إدواردز إن بيلامي "كان يصرخ، النجدة! ساعدوني!"، و"لم يتمكن أحد من مساعدته"، مضيفة: "كنت سأحاول صعود السلم للوصول إليه"، لكن "لم أستطع ذلك لأن النحل كان يحاصرني".

إلى ذلك يتوقع الأطباء أن يتعافى بيلامي بشكل كامل، بحسب القناة المحلية.

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