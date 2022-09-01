في عاصفة من 10 دقائق فقط.. حبة بَرَد لا مثيل لها تقتل طفلة

ضربت عاصفة ثلجية عنيفة شمال شرق إسبانيا وأسفرت عن مقتل طفلة تبلغ 20 شهرا ليل الثلاثاء الأربعاء بعدما أصيبت بحبة بَرَد كبيرة، فيما أسفرت العاصفة عن إصابة العديد من الأشخاص وتسببت في أضرار جسيمة.

Take a look at the large hail that fell on the streets of La Bisbal d'Emporda, Spain on Tuesday. Hail as large as 4 inches hit the city, reportedly killing a toddler and injuring dozens more.

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وقُتلت الطفلة بعدما أصابتها كرة من الجليد قطرها سنتيمترات عدة على جمجمتها في بلدة لا بيسبال ديمبوردا قرب جيرونا في كاتالونيا، على ما أعلنت السلطات المحلية والصحية.

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بدورها، أوضحت كارمي فال، عضو مجلس بلدية لا بيسبال ديمبوردا لراديو RAC1 المحلي، أن حبة البَرَد "سقطت على رأسها" و"لم تنجُ" وأضافت "سقط البَرَد لمدة عشر دقائق فقط لكنها كانت عشر دقائق من الرعب".

وقال مستشفى جيرونا إلى حيث نقلت الطفلة، إنها تبلغ 20 شهرا مؤكداً أنها توفيت ليلا في المستشفى دون تقديم المزيد من التفاصيل.

في موازاة ذلك، وبحسب خدمات الطوارئ في كاتالونيا، تسببت حبات البرد التي ضربت المنطقة ليلا بإصابات عدة وألحقت أضرارا جسيمة بسبب حجمها، إذ وصل قطرها إلى 10 سنتيمترات، وفق خدمات الأرصاد الجوية.

وفي فيلانوفا ديل كامي، وهي بلدة تقع على مسافة 30 كيلومترا من برشلونة، نقل صبي يبلغ 13 عاما إلى المستشفى في "حالة حرجة" بعد إصابته بفرع شجرة في وقت متقدم بعد ظهر الأربعاء، على ما ذكرت خدمات الطوارئ في كاتالونيا.