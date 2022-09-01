ماذا بين ليوناردو دي كابريو وطليقة حفيد "اليد اليمنى" للقذافي؟  

ظهرت صور أمس لعارضة أزياء روسية، عمرها 22 عاما، وهي بين مشاهير احتفلوا فيما بينهم في منتجع St Tropez بالجنوب الفرنسي، منهم كان الممثل الأميركي Leonardo DiCaprio البالغ 47 والمنتشرة عنه أخبار، بأنه ربما بدأ يتواعد معها منذ أنهى قبل شهرين علاقة دامت 4 سنوات مع عارضة الأزياء والممثلة الأميركية من أصل أرجنتيني Camila Morrone الأصغر سنا منه بـ 22 عاما.

أما صديقته الجديدة، فورد حديث ببعض وسائل الإعلام، أنها عادت إلى استخدام اسمها Maria Beregova كما كان قبل الزواج الذي انتهى بطلاقها ممن يكبرها بثمانية أعوام، وهو رجل الأعمال الليبي أحمد مسعود عبد الحافظ، مؤسس مجموعة Alsatex Group الناشطة في الجنوب الفرنسي بالأزياء والعقارات، وحفيد الفريق أول مسعود عبد الحافظ، الموصوف بأنه كان "اليد اليمنى" للعقيد الليبي معمر القذافي، لشغله منصب قائد الأمن العسكري وحاكم جنوب ليبيا، كما ووزير الداخلية، قبل مقتل العقيد في 2011 بأيدي من ثاروا عليه.

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بعدها هرب الجد إلى القاهرة برفقة وزير الداخلية نصر مبروك عبد الله، وفيها توفي بعمر 78 متأثرا في 14 يناير 2015 بمرض لم يقو عليه، وفقا لما تلخص "العربية.نت" ما قرأته بسيرته، فيما نشرت صحيفة Daily Mail البريطانية في موقعها أمس الأربعاء، تقريرا معززا بصور في "سان تروبيه" لدي كابريو في يوليو الماضي، وأخرى لماريا بيريغوفا.

إلا أن الصور خادشة في معظمها وكاشفة للجسد أكثر مما ينبغي، منها 3 لها خارج وداخل طائرة خاصة، ورابعة ببكيني، وخامسة على متن يخت، لكنها لم تظهر بأي صورة في الحفل مع بطل فيلم "تايتنيك" الشهير.

"فبدت تسحب شعرها"

وتم التقاط صور غيرها، نشرتها الطليقة في Instagram التواصلي أيضا، إحداها بفستان أسود اللون، صغير وقصير "تبخترت فيه على مسافة قصيرة بين وخلف من كانوا يستقلون يختا فاخرا في الحفل، فبدت تسحب شعرها على شكل ذيل حصان أنيق" وفق تعبير الصحيفة التي ذكرت أنه ليس من الواضح متى تم الاتفاق على طلاقها من رجل الأعمال الليبي، وما إذا تمت تسوية بين الاثنين، انتهت معاملاتها في "موناكو" حيث يقيمان.

وكان شقيق لأحمد مسعود عبد الحافظ، واسمه مسعود، تزوج في 2016 الروسية Anastasia Fuks البالغة 27 عاما، وابنة ووريثة رجل الأعمال Pavel Fuks المعروف في موسكو كمصرفي وراعي فنون وأحد أقطاب التنمية والتطوير العقاري، كما ومقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان حفل زفاف الشقيق البالغ 26 قبل 6 سنوات، من نوع فاخر بالريفييرا الفرنسية أيضا،إلى درجة احتل بصوره التي تنشر "العربية.نت" فيديو لبعضها أعلاه، مساحات في عدد من وسائل الإعلام الدولية، ففيه كانت كعكة ارتفاعها 2.75 متر، وفيه ظهرت أنستازيا جميلة بفستان ثمنه 5000 دولار. لكن من غير المعروف إذا كان الزوجان مستمران معا، أم فرّق بينهما طلاق لم يصل صداه بعد إلى وسائل الإعلام.