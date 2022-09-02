قراصنة يشلون وسط موسكو.. اختراق تطبيق تاكسي وزحام خانق

في حادثة غريبة، استهدف قراصنة مجهولون تطبيقاً روسياً لسيارات الأجرة، أرسلوا من خلاله مئات السائقين إلى نفس العنوان في العاصمة موسكو، مما تسبب في اختناقات مرورية ضخمة وسط المدينة.

وأكدت شركة "Yandex Taxi"، وهي تطبيق روسي مشابه لأوبر، في بيان نشره موقع "فوربس" باللغة الروسية وقوع الحادثة. وقالت إنها تعرضت صباح الخميس لهجوم سيبراني حاول من خلاله المهاجمون تعطيل الخدمة عندما تلقى مئات السائقين طلبات للتوجه لذات المنطقة.

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كما أوضحت أن قسم الأمن لديها "أوقف على الفور محاولات طلب سيارات الأجرة المزيفة"، غير أن ذلك لم يمنع من استمرار الزحام. ولفتت إلى أنها تمكنت من معالجة الثغرة الأمنية التي سمحت بحصول الاختراق.

أكثر من 40 دقيقة

إلى ذلك ذكر مغردون أنه نتيجة لهذا الاختراق توجهت سيارات الأجرة إلى شارع Kutuzovsky Prospekt وهو طريق رئيسي يمتد من الشرق إلى الغرب ويؤدي إلى وسط موسكو.

ونادراً ما يكون هذا الطريق مزدحماً لاحتوائه على 10 ممرات. ومع ذلك أمضى السائقون أكثر من 40 دقيقة وهم عالقون وسط الزحام.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية الخرق، إلا أنه يأتي في الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. فبالإضافة إلى المعارك على الأرض، انخرط الجانبان في حرب إلكترونية استهدفت مرافق حيوية وبنى تحتية في كلا البلدين.