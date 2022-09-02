ثروة سيرينا هائلة.. كيف تحصد أشهر لاعبة تنس أموالها؟

من المعروف أن سيرينا ويليامز، تعتبر واحدة من أبرز الرياضيين العالميين منذ عصور، بثروة قدرها أكثر من 260 مليون دولار.

إلا أن الفضل يعود إلى حد كبير لربحها أكثر من 94 مليون دولار من الجوائز حصرا، لتحصد بذلك أكثر بكثير من أي لاعبة تنس محترفة أخرى، وفقاً لما نقله موقع "Insider".

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كما كسبت الملايين من صفقات الإعلانات مع شركات معروفة مثل: "Nike و Beats by Dre و Gatorade و JPMorgan Chase و Tempur-Pedic و Aston Martin و Audemars Piguet و Intel و Wilson".

ثاني أعلى رياضية أجراً

في حين لا تزال سيرينا ثاني أعلى امرأة تحصل على أجر في الرياضة، حيث كسبت 45.9 مليون دولار العام الماضي.

وجاءت جميع الأرباح خارج المحكمة والضرائب باستثناء مليون دولار، موضحة أنها لم تكن تهتم أبدا بجمع المال.

"فقط.. أنا سيرينا"

يشار إلى أن سيرينا كانت أقصت أسطورة التنس الإستونية أنيت كونتافيت المصنفة الثانية عالميا في أولى مفاجآت بطولة أميركا المفتوحة، قبل أيام.

وتغلبت سيرينا على كونتافيت بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة لتتأهل إلى الدور الثالث.

كما ردت سيرينا ويليامز البالغة من 40 عاما، على مفاجأة فوزها قائلة: "فقط أنا سيرينا".