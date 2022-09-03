أنهر من الألماس على بعض الكواكب.. دراسة علمية تؤكد

من المحتمل أن يكون بانتظارنا أنهر من الألماس الثمين في حال قررّنا تغيير كوكبنا.

فقد كشفت دراسة جديدة عن احتمال أن تكون بعض الكواكب قادرة على تشكيل أنهر من الألماس لو استخدمت نوعاً بسيطاً من البلاستيك لإعادة إنشاء الظروف التي تؤدي لوجود الحجر النفيس خصوصاً في جوف كوكبي أورانوس ونبتون.

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وأوضح العلماء أن ضغوطاً هائلة قد تحوّل الهيدروجين والكربون إلى ألماس يتدفق على عمق آلاف الكيلومترات تحت السطحين الغازيين للكوكبين العملاقين الجليديين.

نوع مميز جداً

كما أشارت الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أدفانسز" إلى أن احتكاك الأكسجين بهذا المزيج يسهّل تكوين الألماس.

بدوره، أوضح دومينيك كراوس، وهو عالم فيزياء من مختبر الأبحاث الألماني "اتش زد دي آر" وأحد المشاركين في إعداد الدراسة، أنّ هذه الأنهر هي على الأرجح من نوع مميز جدا، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وأشار إلى أنّ الألماس يتشكل عادة من "سائل حار وكثيف"، قبل أن يتدفق ببطء نحو المنطقة الصخرية الموجودة وسط الكوكبين على عمق 10 آلاف كيلومتر تحت سطحهما، ثم ينتشر السائل في طبقات "على مسافة تصل إلى مئات الكيلومترات أو أكثر".

ويحاول علماء من مختبر "اتش زد دي آر" وجامعة "روستوك" الألمانية و"إيكول بوليتكنيك" الفرنسية إعادة إنشاء الشروط التي تتشكل فيها أنهر الألماس.

ولهذا استخدموا نوعاً بسيطاً من البلاستيك يلعب دوراً في مزج المكونات الضرورية لتشكيل الألماس وهي الكربون والهيدروجين والأكسجين، مشيرين إلى أن النوع البلاستيك هو نفسه المُستخدم في تصنيع عبوات المشروبات الغازية.

ثم عرّضوه للحرارة عبر استخدام ليزر قوي في مختبر "سلاك" في ستانفورد الأميركية.

وأشار كراوس إلى أن الألماس النانوي الذي تشكّل تمت رؤيته من خلال أشعة سينية بسيطة جداً لكن ذات كثافة مذهلة، وهو صغير لدرجة أنّ رؤيته بالعين المجردة مستحيلة.

في حين سهّل الأكسجين "الموجود بكميات كبيرة في هذين الكوكبين" عملية تشكيل الألماس.

إلى ذلك، يعتقد العلماء أن الألماس الذي يتشكّل على هذين الكوكبين قد يكون حجمه أكبر من ذلك المكوَّن في الاختبارات المنجزة على الأرض، وقد يوازي حجمه ملايين القراريط، على ما ذكر بيان نُشر مع الدراسة.

ويمهّد هذا الاكتشاف الطريق أمام أسلوب جديد لإنتاج الألماس النانوي الذي يُستخدم بشكل متزايد في مجالات عدة من بينها المجسات الطبية، والجراحات غير التقليدية أو تقنيات معالجة الكمية.

طريقة صناعية هامّة

يشار إلى أن الطريقة الصناعية لتصنيع الألماس النانوي تتمثل في تعريض مواد غنية بالكربون لانفجارات قوية جداً.

وقال بنيامين أوفوري-أوكاي، وهو عالم من "سلاك" وأحد معدّي الدراسة، إنّ إنتاج الألماس النانوي بالليزر يشكل طريقة نظيفة أكثر من تلك التقليدية ويمكن التحكم فيها بسهولة أكبر.

أما بالنسبة للألماس المكوّن على كوكبي نبتون وأورانوس، وهما أبعد كوكبين في النظام الشمسي، فيتعيّن انتظار مهمات فضائية مستقبلية لمعرفة معلومات أكثر عنه.

في حين لم يُرسَل حتى اليوم إلى الكوكبين الجليديين سوى مسبار واحد تابع لناسا هو "فوييجر 2".