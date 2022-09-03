إن أردت طلب زيادة من مديرك.. اتبع هذه الخطوات

من منا لا يرغب في الحصول على زيادة في الراتب؟ فجميع الموظفين يسعون للحصول على علاوة كنوع من التشجيع والتحفيز في عملهم.

في هذا السياق ترى سيدة الأعمال الأميركية، كارا غولدن، التي بدأت حياتها المهنية كمديرة مبيعات لتصبح لاحقاً الرئيسة التنفيذية لشركة تضم 200 موظف، أن هدفها كقائدة هو التأكد من أن يشعر كل شخص بالتقدير والتشجيع لمتابعة العمل الذي يريده.

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وتقترح غولدن في مقال لها نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية 4 استراتيجيات ذكية قليل من الأشخاص يعرفونها، وتنصح الموظف باتباعها إذا أراد طلب زيادة على راتبه.

1- أثبت جدارتك أولاً

تقول سيدة الأعمال إن "الثقة هي أفضل أداة لديك، لكنك تريد تجنب الظهور بمظهر مغرور، عندما يؤمن الناس بأنفسهم، ويدعمون ذلك بأفعالهم، فأنا أكثر حماساً لتلبية طلب الزيادة، حتى أتمكن من إسعادهم وتحفيزهم".

كما تضيف: "تأكد من أنك تأتي إلى طاولة المفاوضات، مع دليل على القيمة التي تقدمها للشركة، ما النتائج التي ساعدت في تحقيقها للشركة، والمشكلات التي ساعدت في حلها، وأفكار زيادة الإيرادات التي ساهمت بها؟".

كذلك تعتبر أن الأمر لا يتعلق فقط بالنتائج النوعية لعملك، فمن الضروري أيضاً أن تكون لاعباً نشيطاً في ثقافة شركتنا، وتسأل: "هل أنت عضو مؤثر في الفريق؟ هل يشهد الآخرون على أخلاقيات عملك أو سلوكك؟".

2- نبرة صوتك قد تؤثر في حصولك على الزيادة

تنبه غولدن من أن أسوأ طريقة يمكنك من خلالها التعامل مع التفاوض، هي باستخدام عقلية أن الإدارة ضدك، وعندما تأتي في موقف دفاعي وتتمسك بآرائك، فإنك لا تمنح الشركة مساحة كبيرة للتفاوض. في المقابل، إذا كنت منفتحاً على المناقشة، فمن الأسهل العمل مع الإدارة للوصول إلى نتيجة.

وتلفت إلى أن الاحتفاظ بعقل متفتح يعني أن تكون خلاقاً بما ترغب في التفاوض بشأنه، فعلى سبيل المثال، تقول: "إذا لم أتمكن من تلبية طلب زيادة الراتب، فسأقدم حوافز أخرى في المقابل، فعندما تُظهر استعداداً لمقابلة أشخاص في منتصف الطريق، من المرجح أن يرغبوا في العمل معك لإيجاد حل وسط يجعل الطرفين سعيدين".

3- اختر الوقت "المناسب" لطلب علاوة

ترى سيدة الأعمال أن التوقيت هو كل شيء، إذ يعد طلب العلاوة أثناء المراجعة الدورية لأداء الشركة أمراً مثالياً. فبحلول ذلك الوقت، تكون الشركة قد ركزت على ميزانيتها، واكتشفت حجم الأموال التي يتعين عليها إعادة تخصيصها لموظفيها.

لكن تشير إلى أن هناك بعض الاستثناءات، فربما غادر شخص ما في فريقك للتو، وتحملت المزيد من المسؤولية، أو ربما كنت تتقاضى راتبك وفقاً لسعر السوق في شركة ناشئة صغيرة، وقد أمنت هذه الشركة مؤخراً تمويلاً كبيراً. وتضيف أنه في هذه الأوقات، من المنطقي أن تتواصل مع مديرك بشأن زيادة راتبك".

4- أجر بحثك لكن افهم الحدود

تلفت غولدن إلى أن مفاوضاتك ستكون أكثر نجاحاً، إذا فهمت بوضوح معايير السوق والشركة بالنسبة لدور وظيفتك.

فقبل الدخول في مفاوضات، قم ببعض الأبحاث على مواقع، مثل "بايسكايل" (PayScale) و"غلاسدور" (Glassdoor)، لمعرفة الخطوات التي يقوم بها الآخرون الذين لديهم مسؤوليات وظيفية وسنوات من الخبرة، لأنه من المحبط أن يحاول الموظف أو المتقدم للوظيفة طلب أكثر مما يمكن للشركة أن تقدمه في العادة، فيُرفض طلبه.

وإذا كنت تعمل مع شركتك لفترة من الوقت، ففكر في الزيادات السابقة التي تلقيتها. وإذا لم تحصل أبداً على أكثر من 5% زيادة فلن تنجح بطلب الحصول على زيادة بنسبة 10%، إلا إذا تغير شيء مهم داخل المنظمة أو في دورك.