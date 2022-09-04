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"تسونامي" في الخرطوم.. مصرع امرأة والأعاصير تقتلع عشرات الأشجار

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أمطار في الخرطوم
من آثار الأمطار

"تسونامي" في الخرطوم.. مصرع امرأة والأعاصير تقتلع عشرات الأشجار

جدار هوى فوق سيدة من مبنى يرتفع عدة طوابق، ولفظت الضحية أنفاسها الأخيرة تحت الأنقاض

الخرطوم - خالد فتحي

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ضربت موجة أمطار مصحوبة بأعاصير عاتية، العاصمة السودانية الخرطوم، شُبِّهت بـ"تسونامي"، وامتد هطول الأمطار بغزارة لساعات طويلة من عصر يوم السبت حتى فجر اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، قال شهود عيان لـ"العربية.نت" إن الأمطار والأعاصير تسببت في مصرع امرأة بحي الشعبية شمالي العاصمة الخرطوم، وذكروا أن جداراً هوى فوق السيدة من مبنى يرتفع عدة طوابق بالجوار، ولفظت الضحية أنفاسها الأخيرة تحت الأنقاض.

أمطار في الخرطوم
  • أمطار في الخرطوم
5 صور
أمطار في الخرطوم
أمطار في الخرطوم

قوة الأمطار والأعاصير تسببت في سقوط عشرات الأشجار واللافتات الإعلانية الضخمة وأعمدة الكهرباء والإنارة، كما تطايرت أسقف منازل ومتاجر بمناطق متفرقة في الخرطوم.

وحسب شهود عيان تحدثوا لـ"العربية.نت"، فإن سقوط بعض اللافتات والأشجار تسبّب في تهشيم سيارات تصادف وقوفها أو مرورها بالمكان.

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الأمطار غمرت ملعب إستاد الخرطوم وطرقاً رئيسية بوسط العاصمة، وأدى هطول الأمطار الغزيرة ورداءة الطرق إلى بطء حركة المرور، وأصيبت شوارع رئيسية بالشلل.

ومن جراء موجة السيول في السودان، سجّل الدفاع المدني مصرع 105 أشخاص، بينهم 74 غرقاً، و26 في انهيارات منزلية، و5 صعقاً بالكهرباء، بالإضافة إلى انهيار حوالي 35 ألف منزل كلياً و5 جزئياً، وتجريف ما يقارب 124 ألف فدان من الأراضي الزراعية، ونفوق أكثر من ألفي رأس ماشية.

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