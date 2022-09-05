1% فقط يمكنهم اكتشاف قطتين بالصورة بـ20 ثانية.. هل أنت منهم؟

الوهم البصري هو صورة محيرة للعقل حيث يتغير الشكل لشيء أو رسم أو أشخاص في تحد لطريقة الدماغ في إدراك الأشياء. وهناك أنواع عديدة من الأوهام البصرية مثل الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية.

هذه الأوهام البصرية هي أيضًا جزء من مجال التحليل النفسي لأنها تلقي بعض الضوء على كيفية إدراكك للأشياء. إذ يمكن للدماغ البشري العادي أن ينظر إلى الأشياء أو الصور بشكل مختلف مكونًا تصورًا مختلفًا من كل زاوية.

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يمكن رؤية أحد هذه الرسوم التوضيحية الذكية في الصورة القديمة لعائلة حيث تختبئ قطتان داخل الغرفة.

الصورة القديمة أعلاه هي خداع بصري، حيث يجلس رجل على أريكة يقرأ الجريدة. زوجته تجلس على كرسي مقابله وابنتهما تلعب على الأرض. هل تعتقد أنك من بين أعلى 1٪ عندما يتعلق الأمر بالملاحظة؟ حسنًا ، تم الادعاء أن 1٪ فقط من الأشخاص يمكنهم العثور على قطتين مخفيتين في الغرفة. تم نشر هذا الوهم البصري على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل شخص يدعى هيكتيك نيك.

الجزء الأصعب في هذا الوهم البصري هو العثور على القطط المخفية في هذه الصورة القديمة، حيث يتم إخفاء القطتين في مكان ما في الخلفية السوداء والبيضاء للصورة. هذه الصورة الوهمية البصرية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل ذكائك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

من الصعب والأصعب تحديد القطط المخفية في الغرفة لأنها مموهة في خلفية الغرفة. في حين أنه من الأسهل اكتشاف الزوج والزوجة وابنتهما في الغرفة، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً لرؤية القطط المخفية. أنت بحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على الصورة. القط الأول يختبئ تحت ساق الرجل. ويمكن رصد القطة الثانية في حضن السيدة.

تركت الصورة آلاف الأشخاص في حيرة من أمرهم وهم يحاولون اكتشاف القطتين المخفيتين داخل الغرفة. تشير الدراسات إلى أنه كلما مارست عقلك أكثر مع الألغاز الصعبة، كلما كنت أكثر ذكاءً.