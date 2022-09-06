أي نوع من العباقرة أنت؟ اللون الذي تراه سيكشف مفاجأة

غالباً ما يسعى الانسان لفك شيفرة شخصيته، سواء عبر علم النفس أو عن طريق الاختبارات السريعة والمسلية في آن، والتي تعتمد على الخدع البصرية.

وتحظى تلك الاختبارات بانتشار واسع، وشعبية، لا سيما أن العديد من المستخدمين يتناقلونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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كما يعتمد الكثير منها سواء على سرعة ودقة الملاحظة، أو على طريقة رؤية الأمور، لمعرفة معدل الذكاء أو سمات الشخصية.

ومن بين تلك الاختبارات، خدعة بصرية تعتمد على اللون الذي تراه أولاً، لتكشف أي نوع من العباقرة أنت، بحسب ما أفاد موقع jagranjosh.

دائرة من درجات الأسود والأبيض

فإذا كنت ترغب في إجراء اختبار معدل الذكاء، لن تحتاج سوى إلى إلقاء نظرة على الصورة التي تحتوي على دائرة من درجات الأسود والأبيض.

وسيطالبك "اختبار الذكاء" هذا بالعثور على لون في وسط الدائرة، فيما سيكشف هذا الوهم البصري ما إذا كان لديك مستويات عالية من الذكاء.

أما المهمة فهي الاستمرار بالتحديق في مركز الصورة، لتلاحظ اللون.

واللون الذي تراه أولاً في وسط الدائرة سيحدد أي نوع من العباقرة أنت، ويمكن بذلك تقييم مستوى ذكائك.

لو رأيت الأزرق

في التفاصيل إذا حدق الأشخاص لفترة طويلة في مركز الدائرة، سيتمكنون من تحديد اللون الأزرق أو الأحمر.

فإذا رأيت اللون الأزرق أولاً، أنت عبقري في الإدراك، بحسب مجلة Mind’s Journal. أما تفسير ذلك، فهو أنه يمكنك استخدام تردد موجات الدماغ في نطاق 100 و120 هرتز. كما أن الوضوح العقلي هو ما لديك، وتفهم مفاهيم الحياة جيداً. لذا، فإن اتخاذ قرارات معقدة ليس بالمهمة الشاقة بالنسبة لك.

وإلى جانب الذكاء الهائل، أنت شخص كفء وتتميز بالعمل بروح الفريق، ويعتمد الناس عليك لأنك صادق وتبدي آراءك بوضوح. كذلك في أوقات الشدة، يطلب الناس مساعدتك للتعامل مع الأمور المعقدة.

إذا رأيت الأحمر

أما إذا رأيت اللون الأحمر أولاً، فأنت عبقري في المنطق! وتستخدم تردد موجات الدماغ في نطاق 150 و180 هرتز، مما يعني أن لديك ذكاء فوق المتوسط ​​وحدس ممتاز. كما أن حل المشاكل ليس بالأمر الكبير بالنسبة لك.

كذلك يتطلع الناس إليك أثناء محنهم. فأنت قائد بالفطرة ويبدو أن لديك تأثير كبير على الناس.

إذاً أخبرنا، ما هو اللون الذي حددته أولاً في هذا الوهم البصري؟