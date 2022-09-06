بأول خطاب منذ تخليها عن واجباتها الملكية.. ميغان: من الرائع العودة لبريطانيا

ألقت ميغان ماركل دوقة ساسكس أول خطاب لها في بريطانيا منذ تخليها وزوجها الأمير هاري عن واجباتهما الملكية وقالت في قمة للقادة الشباب إنهم يساهمون في "التغيير الإيجابي والضروري" في العالم.

جاء الخطاب بعد أسبوع من نشر مقابلة لها مع مجلة (ذا كات) أبدت فيها مجددا انتقادا للطريقة التي تعاملت بها العائلة المالكة معها وهاري، مما أثار ضجة جديدة في الصحف البريطانية.

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وقالت ميغان في الخطاب الرئيسي أمام قمة (وان يانغ وورلد) "عالم شاب واحد" في مانشستر بشمال إنجلترا والتي حضرها أيضا زوجها هاري حفيد الملكة إليزابيث "من الرائع حقا العودة إلى بريطانيا".

وأضافت "أنتم المستقبل، لكني أود أن أضيف إلى ذلك، أنتم أيضا الحاضر. أنتم من تقودون التغيير الإيجابي والضروري المطلوب في جميع أنحاء العالم الآن في هذه اللحظة بالذات".

وحكت ميجان تجربتها الأولى مع القمة في عام 2014 عندما تمت دعوتها لتكون مستشارة للحدث.

وقالت وسط هتافات الجمهور "أنا سعيدة لأن زوجي تمكن من الانضمام لي هنا هذه المرة... الالتقاء بكم مرة أخرى هنا على أرض بريطانيا مع وجوده بجانبي يجعلني أشعر بالعودة إلى نقطة البداية".

وتخلى هاري وميغان عن واجباتهما الملكية منذ أكثر من عامين ولم يظهرا علانية في بريطانيا منذ ذلك الحين حتى مشاركتهما في احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش في يونيو .

ومع ذلك، استمرا في جذب اهتمام إعلامي كبير، لأسباب من بينها العلاقة المتوترة بين هاري وشقيقه الأكبر الأمير وليام ووالده الأمير تشارلز وريث العرش.

وقالت الصحف البريطانية إنه لا توجد خطط لدى هاري لمقابلة شقيقه خلال الزيارة الحالية مما يشير إلى أن الأخوين لم يتمكنا بعد من تجاوز خلافاتهما.