شاهد نجيب ميقاتي يقول لصحافي: بدك تفوت معي على أوضة النوم؟ 

جذب لقاء تم أمس الاثنين بين رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، عددا من الإعلاميين توافدوا إلى حيث تم اللقاء في منزل ميقاتي ببيروت، للوقوف منه ومن ضيفه على مجريات الأمور مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل، وانتخاب رئيس جديد.

وبعد نهاية اللقاء، أصر أحد الإعلاميين، وهو ربيع شنطف، مراسل موقع "صوت بيروت أنترناشونال" الإخباري المحلي، الحصول من رئيس حكومة تصريف الأعمال على تصريح خاص، فظل يلاحقه داخل المنزل الكبير، بحسب ما نرى في فيديو بثه شنطف في "تويتر" في ما بعد، وتعرضه "العربية.نت" أدناه، إلى أن وصل الرئيس ميقاتي إلى باب غرفة نومه في دارته، وعندها وقف ومازح المراسل بقوله: "شو.. بدك تفوت معي على أوضة النوم"؟ فعرف شنطف حده ووقف عنده.

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وفي اللقاء، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل (بعد نهاية ولايته) إلى مجلس الوزراء في حال شغور المنصب، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال، لأنه "لا يوجد ما يسمى بفراغ رئاسي بل شغور، والدستور واضح في هذا الموضوع، وهذه الحكومة تنتقل إليها صلاحيات الرئيس في حال حصول أيّ شغور رئاسي" وفق تعبير ميقاتي المقرر أن يجتمع اليوم الثلاثاء إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري "لنبحث بكل الأمور" كما قال.