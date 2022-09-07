واقعة المضرب تشعل غضباً ضد أنس جابر.. ونجمة تونس تعتذر

بعد الضجة التي أثارها تصرفها، اعتذرت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، للجماهير عن عصبيتها الزائدة خلال مباراتها أمام الأسترالية إيلا تومليانوفيتش في بطولة أميركا المفتوحة، بعدما ألقت مضربها عدّة مرات على الأرض.

فقد ارتكبت اللاعبة الشهيرة في مباراة صعبة أثناء البطولة، عدة أخطاء كلّفتها نقاطا سهلة فقدت أنس إثرها أعصابها وألقت جام غضبها على مضربها الذي ألقت به أرضاً ثم عادت والقطته عدّة مرّات، الأمر الذي أثار انزعاج الجماهير الحاضرة في الملعب.

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واعترفت اللاعبة أنس جابر وهي وصيفة بطلة ويمبلدون، أن التنس رياضة صعبة، موضحة أن عصبيتها تغلبت عليها في بعض الأحيان خلال اللقاء ما دفعها لضرب المضرب.

كما اعتذرت للجماهير عن سلوكها، مشددة على أنه كان من الصعب السيطرة على مشاعر الإحباط، وفق قولها.

أول عربية

يشار إلى أن أنس جابر كانت ختمت الدور النصف النهائي من بطولة أميركا المفتوحة بفوزها على تومليانوفيتش 6-4 و7-6 لتصبح أول عربية وإفريقية تبلغ هذا الدور.

وتعدّ جابر البالغ من العمر 27 عاما، واحدة من واحدة من أبرز المرشحات للفوز ببطولة أميركا المفتوحة، التي ستمكنّها من الوصول إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي.

كما ستلعب في الدور نصف النهائي أمام الفرنسية كارولين غارسيا التي انتصرت على الأميركية كوكو غوف، حيث أكدت أنها ستحاول فرض هيمنتها في المباراة القادمة من البداية وستقاتل بشراسة من أجل الترشح.