الملكة إليزابيث.. فترة حكم قياسية عاصرت ببدايتها تشرشل وستالين

منذ عام 1952، تتربع الملكة إليزابيث على عرش بريطانيا لتحكم أيضاً أكثر من 12 دولة أخرى، من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلاندا.

واحتفلت الملكة إليزابيث (96 عاماً) في وقت سابق من العام الجاري بمرور 70 عاماً على اعتلائها العرش باحتفالات وطنية استمرت أربعة أيام.

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وقالت في ذلك الوقت: "لقد ألهمني اللطف والفرح والقرابة التي اتضحت بجلاء في الأيام الماضية، وآمل أن يستمر هذا الشعور المتجدد بالتآزر لسنوات كثيرة مقبلة".

واعتلت إليزابيث العرش بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في السادس من فبراير 1952 وهي في الـ25 من عمرها.

وتوجت الملكة في يونيو من العام التالي. وكان حفل التتويج الأول الذي ينقله التلفزيون مقدمةً لعالم جديد، تتعرض فيه حياة أفراد العائلة المالكة للمتابعة المتزايدة من وسائل الإعلام.

وأصبحت إليزابيث ملكة في وقت احتفظت فيه بريطانيا بمعظم إمبراطوريتها. عندما كانت قد خرجت لتوها من ويلات الحرب العالمية الثانية، وكان تقنين الطعام لا يزال سارياً مع استمرار الطبقية في المجتمع.

وكان ونستون تشرشل أول رئيس وزراء في عهد إليزابيث، بينما كان جوزيف ستالين زعيماً للاتحاد السوفيتي، وكانت الحرب الكورية مستعرة.

والملكة إليزابيث هي الأطول بقاء في حكم بريطانيا والأكبر عمراً بين ملوك العالم حالياً.