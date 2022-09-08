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الملكة إليزابيث.. فترة حكم قياسية عاصرت ببدايتها تشرشل وستالين

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Smiling Princess Elizabeth extends her hand in greeting to Winston Churchill, former British Prime Minister, at a dinner in London, on March 22, 1950 to mark the launching of the Lord Mayor's National Thanksgiving Fund. In background are Prime Minister and Mrs. Clement Attlee. (AP Photo)
الملكة إليزابيث مع تشرشل في صورة تعود للعام 1950

الملكة إليزابيث.. فترة حكم قياسية عاصرت ببدايتها تشرشل وستالين

اعتلت إليزابيث العرش بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في فبراير 1952 وهي في الـ25 من عمرها

العربية.نت

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منذ عام 1952، تتربع الملكة إليزابيث على عرش بريطانيا لتحكم أيضاً أكثر من 12 دولة أخرى، من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلاندا.

واحتفلت الملكة إليزابيث (96 عاماً) في وقت سابق من العام الجاري بمرور 70 عاماً على اعتلائها العرش باحتفالات وطنية استمرت أربعة أيام.

وقالت في ذلك الوقت: "لقد ألهمني اللطف والفرح والقرابة التي اتضحت بجلاء في الأيام الماضية، وآمل أن يستمر هذا الشعور المتجدد بالتآزر لسنوات كثيرة مقبلة".

الملكة إليزابيث مع مسؤولين من دول الكومنولث في صورة تعود لعام 1952
الملكة إليزابيث مع مسؤولين من دول الكومنولث في صورة تعود لعام 1952

واعتلت إليزابيث العرش بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في السادس من فبراير 1952 وهي في الـ25 من عمرها.

وتوجت الملكة في يونيو من العام التالي. وكان حفل التتويج الأول الذي ينقله التلفزيون مقدمةً لعالم جديد، تتعرض فيه حياة أفراد العائلة المالكة للمتابعة المتزايدة من وسائل الإعلام.

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وأصبحت إليزابيث ملكة في وقت احتفظت فيه بريطانيا بمعظم إمبراطوريتها. عندما كانت قد خرجت لتوها من ويلات الحرب العالمية الثانية، وكان تقنين الطعام لا يزال سارياً مع استمرار الطبقية في المجتمع.

وكان ونستون تشرشل أول رئيس وزراء في عهد إليزابيث، بينما كان جوزيف ستالين زعيماً للاتحاد السوفيتي، وكانت الحرب الكورية مستعرة.

والملكة إليزابيث هي الأطول بقاء في حكم بريطانيا والأكبر عمراً بين ملوك العالم حالياً.

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